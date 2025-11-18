ЗСУ вдарили ракетами Atacms по військових об’єктах у РФ

Генштаб: Застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як Atacms, триватиме

Збройні сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси Atacms для точкового удару по військових об'єктах на території Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Це є знаковою подією, яка підкреслює непохитну відданість України своїй суверенності. Незважаючи на постійні виклики російських наступів, українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо та системно захищати свою батьківщину. Застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як Atacms, триватиме», – йдеться у повідомленні.

Раніше у листопаді 2024 року Міністерство оборони Російської Федерації офіційно визнало, що Сили оборони України уразили далекобійними ракетами Atacms систему протиповітряної оборони С-400 та аеродром «Курськ-Східний».

Як повідомлялося, у листопаді 2025 року Сили оборони України здійснили успішну атаку на російський порт Новоросійськ, що, за оцінками видання The Independent, відчутно вплинуло на експортні потужності Росії у нафтовій сфері. Журналісти назвали цей удар одним із найбільш масштабних проти російської нафтової інфраструктури за останні місяці.

Для удару по Новоросійську Україна, як повідомляється, застосувала ракету «Нептун». Однак на озброєнні Києва є цілий арсенал цікавих зразків.