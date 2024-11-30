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Підсанкційний російський олігарх Усманов очолив Міжнародну федерацію фехтування

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Підсанкційний російський олігарх Усманов очолив Міжнародну федерацію фехтування
На виборах очільника FIE 71-річний Усманов (праворуч) набрав 120 голосів

Усманов перебуває у санкційних списках ЄС, США, України, Канади, Австралії, Швейцарії, Великої Британії та Японії

Підсанкційного російського олігарха, близького до диктатора Володимира Путіна, Алішера Усмана обрано новим президентом Міжнародної федерації фехтування (FIE). 

На виборах 71-річний росіянин набрав 120 голосів. Його опонент Отто Дракенберг (Швеція) отримав 26 голосів. 

Останні 2 роки Міжнародну федерацію фехтування очолював грек Маноліс Каціадакіс.

Нагадаємо, Усманов у 2022 році пішов з посади президента Міжнародної федерації фехтування після того, як Європейський Союз наклав на нього санкції. Також Усманов через підтримку російської агресії перебуває у санкційних списках Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, України, Австралія, Нової Зеландії та Японії.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.

Теги: санкції росія війна Фехтування

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