Головна Думки вголос Київський безпековий форум
search button user button menu button
Київський безпековий форум Міжнародна платформа України для обговорення війни і миру

ЄС не може просто «проковтнути» Будапешт

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ініціатива Трампа не внесла суттєвих змін у хід дискусії міністрів із «українського досьє»
колаж: glavcom.ua

Мирні ініціативи Трампа: дипломатія чи ризик для безпеки ЄС? 

Перспективи проведення саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна у Будапешті залишаються невизначеними.

За повідомленнями медіа, після телефонної розмови між Марко Рубіо і Сєргєєм Лавровим, американська адміністрація вирішила поставити підготовку зустрічей із російською стороною на паузу. Виглядає, що у Білому домі вигадали ще один механізм тиску на Москву – відкладення публічно анонсованих контактів.

Джерела зазначають, що переговори з Кремлем лише підтвердили незмінність підходів і глибоку розбіжність у позиціях сторін. Нового «Анкориджу» – дипломатичного провалу, який завдав серйозного удару по репутації Трампа – він собі дозволити не може. А негативний резонанс від будапештського вояжу американського й російського президентів може перевершити навіть тодішню кризу на Алясці.

Різкий позиційний кульбіт Трампа – раптовий перехід від ракетного тиску на РФ до діалогу з Путіним – викликав критичну реакцію в ЄС. Її підсилив і вибір місця для можливої зустрічі – Будапешта.

Вибір угорської столиці як платформи для «мирних ініціатив» виглядає символічно суперечливим: саме угода, підписана в цьому місті, – Будапештський меморандум – була грубо порушена Росією.

Присутність Путіна, на якого видано ордер Міжнародного кримінального суду, в одній з європейських столиць теж може сприйматися як скандал. Але цим чутливість ситуації не вичерпується. Адже у ролі партнера з урегулювання війни Трамп розглядає Віктора Орбана – відкритого симпатика Москви й системного опонента Брюсселя у питаннях російської агресії та європейської безпеки. Такий вибір виглядає не лише недружнім, а й принизливим для європейських союзників.

Попри це, публічна реакція Брюсселя на останні «миротворчі» ініціативи Вашингтона залишається стриманою – з акцентом на сумнівах щодо ефективності нової зустрічі Трампа з Путіним, а не на її формально-правових аспектах.

Після завершення засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі 20 жовтня голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила: усі підтримують зусилля Трампа щодо припинення війни. Водночас, підкреслила вона, Путін розпочне серйозні переговори лише тоді, коли вважатиме, що програє.

Ініціатива Трампа не внесла суттєвих змін у хід дискусії міністрів із «українського досьє». Серед ключових тем залишаються енергетична безпека України, 19-й пакет санкцій, «тіньовий флот» РФ і репараційний кредит.

Ці питання безумовно важливі, і їхнє обговорення було необхідним, адже рішення мають бути ухвалені вже на саміті ЄС 23 жовтня. Однак залишати без чіткої політичної реакції односторонні дії Трампа щодо Москви – неприпустимо.

ЄС не може просто «проковтнути» Будапешт, пасивно погодившись на будь-яку зустріч між Трампом і Путіним, спонтанно організовану під враженням від телефонної розмови з російським диктатором. Європа не може ігнорувати необґрунтовану, одноосібну зміну Вашингтоном позиції щодо Росії – не лише тому, що відсутність координації суперечить принципам партнерства, а й тому, що така поведінка може створити ризики для європейської безпеки.

Необхідний єдиний, планомірний і системний підхід Заходу до врегулювання російської війни – заснований на міжнародному праві, солідарності й урахуванні інтересів України та Європи. Більше того, до цих зусиль варто залучити Китай, який сьогодні є головним економічним спонсором Москви. Без цього зупинити агресора, апетити якого зростають разом із безкарністю, буде неможливо.

Бачення Трампа, що Путін може «виносити» зі своєї агресивної війни ті території й ресурси, які «завоював», не може вважатися прийнятною стратегією.

Те саме стосується і неодноразово задекларованої президентом США готовності відновити економічну співпрацю з Росією одразу після припинення бойових дій – без урахування інших аспектів агресії. Така «винагорода» агресору не лише не зупинить війну, а може її суттєво розширити.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай путін Європа переговори Дональд Трамп росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Днями було підписано угоду про припинення вогню у Газі
Держдеп попередив про «неминуче порушення» перемир’я в Газі: США готуються вжити заходів
19 жовтня, 02:29
Лідери України та США зідзвонилися 11 жовтня
Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
11 жовтня, 15:40
У Росії лунали вибухи
Безпілотники атакували Волгоградську область
9 жовтня, 05:18
Владивосток заповнений сірими багатоповерховими будинками часів СРСР
На що Путін перетворив Владивосток під час війни – репортаж NYT
5 жовтня, 17:58
Китай допомагає Росії вбивати українців
Китай надає Росії супутникові дані для ударів по Україні: деталі від розвідки
4 жовтня, 15:48
Російський винищувач МіГ-31 над Балтійським морем
Захід таємно попередив РФ, що готовий збивати російські літаки – Bloomberg
25 вересня, 21:58
Нинішня правляча коаліція планує скасувати обмеження за принципом «спочатку стріляй, потім питай»
Польща планує збивати російські ракети і дрони над Україною та Білоруссю
25 вересня, 13:34
Відстань від території України до цілі становила близько 1,4 тис. км
Безпілотники СБУ вчергове уразили «Газпром Нафтохім Салават» – джерело
24 вересня, 10:49
Вогонь охопив установку з виробництва конденсату потужністю 3 млн метричних тонн на рік
Астраханський газопереробний завод у РФ зупинив роботу – Reuters
23 вересня, 20:20

Київський безпековий форум

ЄС не може просто «проковтнути» Будапешт
ЄС не може просто «проковтнути» Будапешт
Чим небезпечна політика Навроцького
Чим небезпечна політика Навроцького
Чому цьогорічні атаки на російські НПЗ ефективніші за минулорічні
Чому цьогорічні атаки на російські НПЗ ефективніші за минулорічні
Гарантії безпеки для України: чи можлива стаття 5 НАТО без НАТО?
Гарантії безпеки для України: чи можлива стаття 5 НАТО без НАТО?
Гарантія безпеки Європи – це Україна
Гарантія безпеки Європи – це Україна
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua