Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 174 бойових зіткнень

Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетні (12 ракет), 46 авіаційних ударів із застосуванням 74 КАБ, понад 300 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 174 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Курахівському та Покровському напрямках.

На Харківському напрямку

Відбулося десять бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська та Стариці.

мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 14 ворожих атак. Ще два боєзіткнення продовжуються.

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На Лиманському напрямку

Ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі.

мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Ворог п’ять разів атакував позиції українських підрозділів біля населеного Торецька та Щербинівки.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж минулого дня, агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки. Наші захисники відбили 38 штурмів. Одинадцять атак тривають, ситуація контрольована.

Втрати окупантів склали 208 військових вбитими та пораненими, також українські воїни знищили бойову броньовану машину та чотири автомобілі загарбників.

мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Нараховується 26 бойових зіткнення. Ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Шістнадцять боєзіткнень завершено, ще десять – досі продовжуються.

мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Відбулося 14 боєзіткнень, ворог намагався прорватися в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки. Дві атаки окупантів тривають досі.

На Придніпровському напрямку

Наші воїни відбили три атаки, противник успіху не мав.

мапа: deepstatemap

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах. Українські воїни відбили 27 ворожих штурмів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб за минулу добу відзначив воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади та 38-ї окремої бригади морської піхоти, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому серйозних втрат.

Нагадаємо, триває 1003-й день повномасштабної війни в Україні.