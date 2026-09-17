Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Путін звів наклеп на косаток. Стало відомо, хто насправді масово знищує ведмедів у Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Путін звів наклеп на косаток. Стало відомо, хто насправді масово знищує ведмедів у Росії
Російський диктатор раніше пояснював війну через «харчовий ланцюг» із косатками та ведмедями
колаж: glavcom.ua

Російські регіони відстрілюють десятки тварин, а Мінприроди дозволило щороку скорочувати їхню популяцію до 30% у разі загрози для людей

Президент Росії Володимир Путін раніше пояснював війну через «харчовий ланцюг» із косатками та білими ведмедями. За його словами, косатки нібито нападають на ведмедів зграями та розривають їх на частини. Путін заявляв, що про це потрібно розповідати дітям, щоб вони розуміли, «чому ми проводимо спеціальну військову операцію». Згодом він уточнив, що під косатками мав на увазі колективний Захід.

Втім, у сучасній Росії ведмедям загрожують зовсім не косатки. Російські регіони останніми тижнями повідомляють про відстріл десятків тварин, які виходять до населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Лише за місяць було вбито 60 ведмедів

На півночі Красноярського краю у вересні «ліквідували» 60 ведмедів поблизу населених пунктів. За останній місяць у регіонах Сибіру внаслідок нападів ведмедів загинули п'ятеро людей, троє з них – на півночі Красноярського краю.

В одному з таких випадків у Єрмаковському муніципальному окрузі ведмідь напав на літню жінку біля її будинку. Загиблу знайшли неподалік оселі. За даними оперативних служб країни-агресора, у момент нападу в будинку перебувала ще одна жінка. Вона спала на матраці біля вікна та не постраждала. За попередніми даними, ведмідь у будинок не залазив.

У Бурятії лише за одну добу відстріляли 12 ведмедів, яких помітили поблизу населених пунктів. У Братську Іркутської області за чотири дні вбили ще п'ятьох ведмедів, які виходили до людей. Одного з них застрелили біля кафе. На Камчатці ведмідь зайшов на територію школи у селищі Палана. Тварину також ліквідували.

Росіянам дозволили відстрілювати ведмедів

На тлі цих випадків російське Мінприроди заявило, що регіони у разі загрози для людей мають право щороку скорочувати чисельність ведмедів не більш ніж на 30%. 

У Забайкаллі від початку осені зафіксували близько 50 випадків виходу ведмедів до околиць населених пунктів. За даними місцевого Мінприроди, це майже у сім разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фахівці пов'язують збільшення кількості таких випадків, зокрема, з теплою погодою. Через відсутність умов для зимової сплячки ведмеді можуть залишатися активними до листопада або навіть грудня. Для початку сплячки, за словами російських метеорологів, потрібні температура нижче нуля та стійкий сніговий покрив.

Отже, поки у кремлівській метафорі російському «ведмедю» загрожують косатки, у самій Росії тварин відстрілюють через їхні виходи до населених пунктів. За останні тижні повідомлення про знищення ведмедів надійшли одразу з кількох регіонів країни.

Варто нагадати, що заява російського диктатора Володимира Путіна про косаток, які нібито полюють на білих ведмедів, стала приводом для численних жартів у соцмережах.

Читайте також:

Теги: росія війна путін тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський Генштаб оцінює перспективу захоплення Донбасу до весни 2027, хоча Путін поставив завдання до 31 грудня 2026 року
Путін не піде без Донбасу. Чого чекати Україні восени
1 вересня, 12:02
Наслідки масованої атаки на Суми 16 серпня
Обласний центр під прицілом. Керівник Сум показав у цифрах, як Росія посилила атаки на місто
17 серпня, 22:19
«Барс-С 1П» російська армія використовує для організації захищеного зв'язку на полі бою
ЗСУ знищили рідкісний російський аналог Starlink на Запоріжжі
24 серпня, 19:51
Російські ракети та дрони виготовляються з іноземних компонентів
З чого Росія штампує ракети й «шахеди»: ГУР пояснив, де ворог бере ключові деталі
17 серпня, 13:00
Зброї перемоги не існує, вважає Лев Пашко
27-річний підполковник і Герой України розповів про «зброю перемоги»
30 серпня, 17:15
Флеш підкреслив, що РФ активно працює над нарощенням швидкості ударних дронів
РФ удвічі наростила виробництво реактивних БПЛА. Радник президента назвав цифри
1 вересня, 06:49
Після евакуації у поїзд влучив російський дрон
«Ми бігли в поле». Оля Полякова з донькою пережили атаку РФ дорогою до Польщі
13 вересня, 15:10
Президент заявив, що Україна готова дотримуватися енергетичного перемир’я
Зеленський пояснив, що означатиме енергетичне перемир’я для РФ та України
Вчора, 08:03
Марія Захарова прокоментувала слова глави МЗС Польщі
Захарова різко відреагувала на заяву Сікорського про потенційну перемогу НАТО над РФ
14 вересня, 07:10

Соціум

Путін звів наклеп на косаток. Стало відомо, хто насправді масово знищує ведмедів у Росії
Путін звів наклеп на косаток. Стало відомо, хто насправді масово знищує ведмедів у Росії
У Словаччині загорівся завод, що постачає снаряди Україні
У Словаччині загорівся завод, що постачає снаряди Україні
Патріарх Кирило відправив на фронт скелет князя, який здав Москву Орді (відео)
Патріарх Кирило відправив на фронт скелет князя, який здав Москву Орді (відео)
В Ярославлі атаковано НПЗ
В Ярославлі атаковано НПЗ
Безпілотники атакували Ростов-на-Дону: уражено військовий аеродром
Безпілотники атакували Ростов-на-Дону: уражено військовий аеродром
«Кінця стражданням не видно». Генсек ООН запропонував шлях до припинення війни
«Кінця стражданням не видно». Генсек ООН запропонував шлях до припинення війни

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
117K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
79K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
58K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua