Путін звів наклеп на косаток. Стало відомо, хто насправді масово знищує ведмедів у Росії

Російські регіони відстрілюють десятки тварин, а Мінприроди дозволило щороку скорочувати їхню популяцію до 30% у разі загрози для людей

Президент Росії Володимир Путін раніше пояснював війну через «харчовий ланцюг» із косатками та білими ведмедями. За його словами, косатки нібито нападають на ведмедів зграями та розривають їх на частини. Путін заявляв, що про це потрібно розповідати дітям, щоб вони розуміли, «чому ми проводимо спеціальну військову операцію». Згодом він уточнив, що під косатками мав на увазі колективний Захід.

Втім, у сучасній Росії ведмедям загрожують зовсім не косатки. Російські регіони останніми тижнями повідомляють про відстріл десятків тварин, які виходять до населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Лише за місяць було вбито 60 ведмедів

На півночі Красноярського краю у вересні «ліквідували» 60 ведмедів поблизу населених пунктів. За останній місяць у регіонах Сибіру внаслідок нападів ведмедів загинули п'ятеро людей, троє з них – на півночі Красноярського краю.

В одному з таких випадків у Єрмаковському муніципальному окрузі ведмідь напав на літню жінку біля її будинку. Загиблу знайшли неподалік оселі. За даними оперативних служб країни-агресора, у момент нападу в будинку перебувала ще одна жінка. Вона спала на матраці біля вікна та не постраждала. За попередніми даними, ведмідь у будинок не залазив.

У Бурятії лише за одну добу відстріляли 12 ведмедів, яких помітили поблизу населених пунктів. У Братську Іркутської області за чотири дні вбили ще п'ятьох ведмедів, які виходили до людей. Одного з них застрелили біля кафе. На Камчатці ведмідь зайшов на територію школи у селищі Палана. Тварину також ліквідували.

Росіянам дозволили відстрілювати ведмедів

На тлі цих випадків російське Мінприроди заявило, що регіони у разі загрози для людей мають право щороку скорочувати чисельність ведмедів не більш ніж на 30%.

У Забайкаллі від початку осені зафіксували близько 50 випадків виходу ведмедів до околиць населених пунктів. За даними місцевого Мінприроди, це майже у сім разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фахівці пов'язують збільшення кількості таких випадків, зокрема, з теплою погодою. Через відсутність умов для зимової сплячки ведмеді можуть залишатися активними до листопада або навіть грудня. Для початку сплячки, за словами російських метеорологів, потрібні температура нижче нуля та стійкий сніговий покрив.

Отже, поки у кремлівській метафорі російському «ведмедю» загрожують косатки, у самій Росії тварин відстрілюють через їхні виходи до населених пунктів. За останні тижні повідомлення про знищення ведмедів надійшли одразу з кількох регіонів країни.

Варто нагадати, що заява російського диктатора Володимира Путіна про косаток, які нібито полюють на білих ведмедів, стала приводом для численних жартів у соцмережах.