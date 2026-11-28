Спеціальний листопадовий саміт ЄС завершився достроково через відсутність згоди з ключових питань. На обговорення винесли питання обсягу і структури багаторічного бюджету ЄС на 2028-2034 рр. та нового кредиту Україні на 2027 рік на 45 млрд євро, на додаток до раніше погоджених на цей же рік 45 млрд євро Репараційного кредиту (Ukraine Support Loan).

Остаточних рішень від цієї зустрічі ніхто не очікував, оскільки було відомо, що позиції суттєво відрізняються. Однак керівництво ЄС сподівалося на конструктивну дискусію аби у майбутньому виробити компромісні рішення і ухвалити їх на грудневому засіданні Європейської ради. Проте, «червоні лінії» окремих столиць виявилися занадто далекими одна від одної.

Що стосується допомоги Україні, хоча остаточного рішення не ухвалили, ситуація не критична. 24 з 27 держав-членів погодили додаткове фінансування. Болгарія заявила, що братиме участь лише у невійськовій складовій, з особливим акцентом на регіонах проживання її національної меншини. Угорщина, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у цьому кредиті.

Практика схвалення допомоги Україні за участі неповного складу Євросоюзу використовувалася і в минулому. Однак цього разу Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висунув вимогу, щоб усі 27 держав-членів ЄС долучилися до фінансування. Якщо окремі країни знову не платитимуть, він погрожує заблокувати наступний семирічний бюджет ЄС. Навіть більше, Мерц запропонував пов'язати доступ країн до коштів наступного багаторічного бюджету ЄС з їхньою участю у фінансовій та військовій підтримці України. За солідарну підтримку України виступили й лідери Нідерландів, Швеції, Австрії, Латвії.

Проте і без України питання багаторічного бюджету виявилося надзвичайно контроверсійним. Група «ощадливих» держав, до якої входять Німеччина, Нідерланди, Австрія, Швеція, Фінляндія, Данія та Бельгія, виступає за подальше скорочення обсягу бюджету та його відносну переорієнтацію на оборону, безпеку і конкурентоспроможність ЄС.

Однак коаліція з 17 країн («друзі згуртованості») разом з Францією вимагає збільшення фінансування традиційних статей, зокрема спільної аграрної політики, політики згуртованості та рибальства. Хоча кількість симпатиків протилежних таборів є різною, їхні сили не рівноцінні. Адже до першої групи входять основні донори ЄС, тоді як до другої – дотаційні держави.

На схвалення семирічного бюджету Євросоюз теоретично має ще цілий рік. Однак керівництво ЄС і багато хто з лідерів прагне завершити роботу ще до початку 2027 року через квітневі президентські вибори у Франції. Адже фаворитка президентських перегонів Марін Ле Пен уже заявила, що в разі перемоги може удвічі скоротити чистий внесок Франції до бюджету ЄС, заблокувати його ратифікацію та припинити фінансування України.

Якнайшвидше досягнення згоди щодо бюджету ЄС на 2028-2034 рр. важливе і для України. Адже на нашу державу в ньому передбачено 100 млрд євро. Поки що цю цифру ніхто не заперечує. Але чи зможе вона зберегтися після приходу до влади у Франції Марін ле Пен, питання відкрите.