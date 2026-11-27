Американські переговірники нарешті визнали, що масштабні бізнес-проєкти з Москвою не є достатнім стимулом для Путіна, щоб припинити війну проти України. Зараз Вашингтон має наміри сконцентруватися на архітектурі європейської безпеки, безпекових стурбованостях сторін і територіальних питаннях.

Як варіант озвучується навіть ідея членства України в НАТО. Гарантії безпеки за аналогією статтею 5 Вашингтонського договору розглядаються ледь не як базовий компромісний сценарій. За словами Джареда Кушнера, це є «золотим стандартом» безпекових зобов’язань. Крім того, оскільки йдеться про безпеку Європи, участь європейців у переговорах вважається необхідною. Економічні заохочення пропонуються вже Україні, зокрема у формі інвестування у відбудову держави.

Безумовно, це – крок у правильному напрямку. Принаймні, за умов присутності європейських партнерів за столом переговорів позиція України суттєво посилиться. Проте, якщо колишня парадигма переговорного процесу з боку Вашингтона, яка базується на компромісі з агресором, на тому, що Путіну за мир потрібно щось «віддати» чи чимось «заплатити», не зміниться, то й цей напрямок переговорів зайде у глухий кут.

Власне, глухий кут, вже досить чітко проглядається. Для європейців архітектура європейської безпеки вже сформована на основі НАТО і ЄС. Змінювати її ніхто не збирається, як у структурі і суверенності прийняття рішень про приєднання до цих організацій, так і у географії розміщення сил. Діапазон гнучкості для задоволення вимог Путіна тут, фактично, відсутній.

Для Москви неприйнятним залишається не тільки членство Україні в НАТО, а й, за словами заступника глави МЗС РФ Рябкова, будь-які формати «квазічленства» та варіанти за статтею 5 Вашингтонського договору. Кремль категорично відкидає навіть присутність дуже обмеженого європейського військового контингенту на території України після припинення вогню і далеко від лінії фронту. До участі європейців у переговорах у Москві також ставляться з обережністю. Пропонується спочатку «вислухати» їхні пропозиції, а тоді вже ухвалювати рішення про формат переговорів.

Чи можна поєднати безпекові вимоги України і Європи з діаметрально протилежними ультиматумами Москви у якусь стабільну конструкцію задля тривалого миру – питання риторичне. Хтось має відступити. Якщо не добровільно – то під тиском. І цим «кимось» має стати держава-агресор.

На жаль підхід, що базується на реальних оцінках подій і мотивації сторін, на міжнародному праві, в Адміністрації США поки що не домінує. Про це свідчить інтерв’ю Джареда Кушнера подкасту MD Meets.

Проблема не лише у незрозумілій симпатії до найкривавішого диктатора 21-го сторіччя, на чиїх руках кров сотні тисяч жертв. Проблема і в неправильній оцінці мотивів злочинних дій Путіна. А це точно не стурбованість загрозою для Росії з боку НАТО. Тому запевненнями союзників у оборонному характері альянсу, якими б заходами довіри це не підсилювалося, проблему агресивності Москви щодо України не вирішити. Як і здачею неокупованої частини Донбасу.

Проте, Україні варто максимально використати сьогоднішні тенденції у позиції Вашингтона, зокрема його відкритість до участі європейців в переговорах та до можливості членства України в НАТО. Це не призведе до негайного встановлення миру, однак, сформує більш сприятливу основу для майбутніх мирних переговорів.