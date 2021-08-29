Майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану

Військовослужбовці країн НАТО покидають країну

За три дні до крайнього терміну виведення іноземних сил з Афганістану практично всі країни завершили свої операції з евакуації цивільних осіб в аеропорту Кабула, і військовослужбовці країн НАТО покидають цю країну, повідомляє агентство Associated Press.

До вечора суботи доступ для афганців до аеропорту Кабула практично закритий. Вдень бойовики «Талібану» розставили додаткові КПП на в’їзді в аеропорт, щоб не допустити скупчень людей і натовпів на шляху до столичної повітряної гавані. Агентство зазначає, що більшість місць, де раніше люди групами очікували можливості потрапити в аеропорт, наразі порожні.

У Вашингтоні ввечері в суботу заявили, що на сьогодні, починаючи з 15 серпня, евакуювали 117 тис. людей, причому в переважній більшості це були афганці.

Крім того, в суботу американські офіційні особи заявили, що військові в аеропорту Кабула докладають усіх можливих заходів безпеки, оскільки не виключається ймовірність того, що терористи можуть знову завдати удару по аеропорту і його околицях. У результаті серії терактів у четвер загинули близько 200 людей, серед них 13 американських військовослужбовців.

Нагадаємо, Україна евакуювала ще 400 осіб із Афганістану.