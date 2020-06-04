Франція не помітила змін у політиці Путіна для участі в саміті G7



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Франція виступила проти участі Володимира Путіна в саміті

Росію виключили з G7 через конкретні причини, зазначив представник Єлисейського палацу

Уряд Франції не бачить передумов для того, щоб російський президент Володимир Путін взяв участь в саміті «Великої сімки» (G7).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Єлисейського палацу.

«Росію виключили з G7 через конкретні причини. Ми не думаємо, що сьогодні ситуація змінилася. Але ми повинні знайти спосіб вести діалог з Росією», - заявив чиновник.

З числа учасників саміту Росію виключили в 2014 році після приєднання Криму. Тоді лідери клубу відмовилися приїхати на захід в Сочі і зібралися без Путіна в Брюсселі. З тих пір саміт проходить у форматі G7.

На цьому тижні проти участі Путіна в саміті категорично виступив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він заявив, що з тих пір, як Росію виключили з G8, вона як і раніше залишається «руйнівною силою».

Представник британського прем'єра Бориса Джонсона говорив, що країна не підтримає присутність Путіна на саміті, поки Росія «не припинить агресивну і дестабілізуючу діяльність».

Між іншим, напередодні Путін затвердив умови використання ядерної зброї.

Також нагадаємо, що Україна відреагувала на запрошення Росії на саміт Великої сімки.

Раніше президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, повідомив Кремль. Він поінформував російського колегу про свою ідею проведення саміту G7 з можливим запрошенням лідерів Росії, Австралії, Індії та Республіки Корея.

У Білому домі підтвердили проведення розмови між Трампом та Путіним щодо саміту G7. Раніше Трамп повідомив, що планує відкласти проведення саміту до вересня.

Після цього в уряді Великої Британії повідомили, що готові використати вето, щоб заблокувати повернення Росії до G7.

Своєю чергою, у Німеччині на цю ідею Трампа відреагували стримано.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.