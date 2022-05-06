Україна стала об'єктом чорної заздрості багатьох країн світу

Колосальна підтримка з боку США має несподівані наслідки

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Интересное наблюдение в международной реакции на войну в Украине: множество стран, не входящих в так называемый «Запад», раздраженно экстраполируют ситуацию на себя.

И это не просто прихоть отдельных лидеров, это системный тренд.

К примеру, в арабских и мусульманских странах вовсю критикуют Европу и США за то, что они без проблем принимают колоссальное количество украинских беженцев, тогда как сирийцев, афганцев, иракцев, ливийцев, африканцев и прочих игнорят или пытаются отфутболить. В этом они видят признаки расизма и двойных стандартов.

Когда США и европейские партнеры критиковали Индию за то, что она покупает российскую нефть, их глава МИД посоветовал им посмотреть в зеркало, и отметил, что «Индия покупает столько нефти у РФ за месяц, сколько Европа за полдня».

Когда поднимается вопрос осуждения России за нарушения прав человека, дискриминацию, массовые убийства, в Индонезии, Малайзии, Пакистане, Иране и других странах иногда можно услышать, что, дескать, а где вы были, когда под таким же углом обсуждались ситуации в Палестине, Сирии, Йемене, Афганистане.

Когда США объявили о выделении Украине пакета военной помощи в $30 млрд, президент Мексики напомнил США об их обещании выделить деньги на развитие стран Центральной Америки, чтобы остановить потоки беженцев.

«Мы просим их поторопиться. Вашингтону понадобилось всего два дня, чтобы утвердить помощь Украине в $30 млрд. А $4 млрд, которые они обещали Центральной Америке, не могут утвердить уже четыре года»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман недавно пренебрежительно говорил, что ему «всё равно», понимает ли Байден его меседжи, или нет. Бывший начальник саудовских спецслужб Турки бин Фейсал в ответ на критику Саудии за отказ увеличивать добычу нефти прямо обвинил США в их собственных энергетических проблемах и заявил, что Эр-Рияд не будет инструментом в их руках или причиной нестабильности ценовой политики.

Вообще, тема «западного лицемерия» и «западной двуличности» с началом войны в Украине взорвалась целым валом комментариев и материалов, даже в англоязычных медиа, подпитывая антизападные настроения во многих не-западных странах.

На Востоке и Юге уверены (и эта уверенность стала ещё сильнее с началом войны в Украине), что в основе политики стран ЕС и США лежат вовсе не идеалистические моральные ориентиры или ценности, а обычная Realpolitik, которую они после окончания Второй Мировой войны решили запрятать под оберткой ценностной риторики. А раз всё это «оказалось» ложью, то к чему расшаркивания и формальности? Дескать, давайте разговаривать откровенно и прямо, без того, что в не-западных странах считается увиливанием и тратой времени.

И самое интересное, что чем больше Запад оказывает давление на лидеров Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Пакистана, Индонезии, Малайзии, Китая, Мексики и других стран, тем более принципиальными те становятся в своем желании показать, что они не будут делать то, что им говорят. По крайней мере, не за просто так.

Демонстративное неповиновение Западу кажется всё более открытым и распространенным, а для некоторых амбициозных националистических лидеров, мечтающих сделать свою страну «снова великой», это даже своеобразный способ легитимизации и самоутверждения на мировой арене.

Всё это, наверное, было бы не столь важным, если бы не происходило в условиях войны в Украине, которая без преувеличений вогнала нынешнюю систему международных отношений в серьёзный кризис

Раскол между условным «Западом» и условным «Востоком», между Глобальным Севером и Глобальным Югом ощущается очень сильно. Конечно, не война в Украине его породила, но она эту рану воспалила с новой силой.

Разумеется, это не означает разрыва отношений между Западом и Востоком, или же что не-западные страны будут вовсю помогать РФ в нашей войне. Нет, конечно. Но у меня стойкое ощущение, что именно под тенью этого раскола в долгосрочной перспективе будут развиваться отношения между Западом и всеми остальными, а также формироваться новый баланс сил в мире.

P.S. Скоро с коллегой опубликуем аналитическое исследование позиции Индии в контексте войны РФ и Украины, там всё, что я описал, особенно хорошо показано. Ждите.

Джерело: блог Іллі Куси

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