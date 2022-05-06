Що буде в Києві на 8-9 травня. Кличко повідомив важливу інформацію

Кличко: «Прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги і одразу слідувати в укриття»

У період з 8 по 9 травня столична влада не планує подовжувати комендантську годину, а також у місті не буде ніяких масових заходів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«На 8-9 травня запроваджувати комендантську годину в Києві та області військове командування поки не планує. Місто в ці дні ніяких заходів проводити теж не планує. Бо, нагадаю, під час воєнного стану масові заходи заборонені. Якщо хтось захоче піти покласти квіти, він може це зробити в приватному порядку. Також в ці дні буде посилене патрулювання в місті, охорона громадського порядку»,– повідомив Кличко.

Очільник столиці також закликав киян утриматися від відпочинку на природі, нагадав про загрозу вибуху мін у передмісті. «Звертаюся до киян: Сьогодні не час для масових гулянь чи відпочинку на природі великими компаніями. Будьте уважними і дотримуйтеся правил безпеки воєнного часу. Нагадую також, що відвідувати ліси та лісопаркові зони в столиці та передмісті заборонено. Бо в багатьох із них досі працюють піротехніки. Також прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги і одразу слідувати в укриття. В найближчі дні висока вірогідність ракетних обстрілів у всіх регіонах України», – написав Кличко.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.

Додамо, що Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня.

Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.

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