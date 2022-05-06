Молдова вкотре нагадала, що не передасть Україні «Міги»

Гросу відповів відмовою на прохання українського візаві Руслана Стефанчука

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що Молдова не надасть Україні гвинтокрили «МіГ-29», за якими українська сторона зверталася ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пресслужба голови молдовського парламенту підтвердила, що Гросу відповів відмовою на прохання українського візаві Руслана Стефанчука під час візиту молдовської делегації в Україну.

«Ігор Гросу підтвердив, що, згідно зі статусом нейтралітету Молдови, ми не можемо спрямовувати військову техніку до інших країн», - сказали у пресслужбі журналістам у четвер.

Водночас спікери парламентів обох країн обговорили можливість розмінуванні молдовськими спеціалістами територій, що знаходяться під контролем України.

«Я знаю, що у вас залишилося шість винищувачів МіГ-29, які вже не перебувають у робочому стані. Не могли б ми якось вирішити, щоб їх передали для потреб української армії, для ремонтних робіт нам було б дуже цінно, якби ви знайшли таку нагоду», - сказав раніше Стефанчук під час зустрічі з Гросу.

Раніше президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що Київ звертався з проханням передати винищувачі «МіГ-29», які є на балансі молдавської армії, зазначивши, що вони не літають і подібна допомога заборонена Конституцією.

Нагадаємо, Молдова відмовила Україні передати винищувачі «МіГ-29», щоб не дратувати Москву. За даними ЗМІ, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати ці літаки і отримало категоричну відмову з поясненням «ми не хочемо дратувати Росію».

Днями Санду запропонувала відправити в Україну першу військову допомогу. Глава держави має намір відправити до Києва саперів для розмінування звільнених населених пунктів.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію у Придністров’ї та дав пораду Молдові.

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