Мінцифри розповіло, якої шкоди завдає Росії українська ІТ-армія

Українські ІТ-фахівці також роблять свій внесок у боротьбу проти російської агресії

Українська ІТ-армія встановила рекорд, атакувавши більш ніж 800 російських онлайн-ресурсів минулого тижня. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Цього тижня ІТ-армії вдалося встановити рекорд за кількістю атакованих російських онлайн-сервісів! Із 23 до 29 травня було атаковано більш як 800 російських онлайн-ресурсів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема через кібератаки клієнти багатьох російських банків не змогли скористатися онлайн-банкінгом та здійснити фінансові операції зі смартфона.

Крім того, через атаки на мікрофінансові організації росіянам не вдалося взяти мікрокредити.

Не оминула українська IT-армія і російські біржі, яким для втримання натиску та продовження функціонування довелося відключати доступ за кордоном.

Також українські IT-спеціалісти атакували магазин застосунків RuStore, який є російським аналогом Google Play, запуск якого відбувся минулого тижня.

Крім того, атаки «поклали» онлайн-послуги зі страхування.

«Російські ЗМІ. Традиційно у вихідні росіянам було складніше вжити кремлівську пропаганду через кібератаки на сайти регіональних ЗМІ та телеканалів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що хакерська група Anonymous, яка підтримує Україну з перших днів нападу, повідомила про успішну атаку на російський «Сбербанк». Також нещодавно відома хакерська група заявила, що це вона знищила Rutube.