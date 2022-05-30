  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Мінцифри розповіло, якої шкоди завдає Росії українська ІТ-армія
рус
    Події в Україні

    Мінцифри розповіло, якої шкоди завдає Росії українська ІТ-армія

    Українська&nbsp;ІТ-армія атакує російські банки, біржі та ЗМІ - Мінцифри розповіло, якої шкоди завдає Росії українська ІТ-армія
    Українська ІТ-армія атакує російські банки, біржі та ЗМІ
    фото з відкритих джерел

    Українські ІТ-фахівці також роблять свій внесок у боротьбу проти російської агресії

    Українська ІТ-армія встановила рекорд, атакувавши більш ніж 800 російських онлайн-ресурсів минулого тижня. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

    «Цього тижня ІТ-армії вдалося встановити рекорд за кількістю атакованих російських онлайн-сервісів! Із 23 до 29 травня було атаковано більш як 800 російських онлайн-ресурсів», – йдеться в повідомленні.

    Зокрема через кібератаки клієнти багатьох російських банків не змогли скористатися онлайн-банкінгом та здійснити фінансові операції зі смартфона.

    Крім того, через атаки на мікрофінансові організації росіянам не вдалося взяти мікрокредити.

    Не оминула українська IT-армія і російські біржі, яким для втримання натиску та продовження функціонування довелося відключати доступ за кордоном.

    Також українські IT-спеціалісти атакували магазин застосунків RuStore, який є російським аналогом Google Play, запуск якого відбувся минулого тижня.

    Крім того, атаки «поклали» онлайн-послуги зі страхування.

    «Російські ЗМІ. Традиційно у вихідні росіянам було складніше вжити кремлівську пропаганду через кібератаки на сайти регіональних ЗМІ та телеканалів», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що хакерська група Anonymous, яка підтримує Україну з перших днів нападу, повідомила про успішну атаку на російський «Сбербанк». Також нещодавно відома хакерська група заявила, що це вона знищила Rutube.

    Теги: росія війна Україна хакер Міністерство цифрової трансформації України #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мінцифри розповіло, якої шкоди завдає Росії українська ІТ-армія