Візит Ненсі Пелосі на Тайвань. Навіщо так ризикувати

Війна в Україні зараз – це війна на виснаження між РФ і Заходом

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Операция с высадкой Нэнси Пэлоси на Тайвань отражает классическую ситуацию преддверия Первой Мировой войны, когда никто не хочет воевать по-настоящему, но не могут не реагировать, воспринимая действия друг друга как агрессивные и требующие реакции.

Тут ещё добавляется политический хайп и предвыборная горячка, подстёгивающие взаимные обвинения, словесные дуэли и дипломатические демарши.

Я думаю, что ситуация выглядит следующим образом. Пэлоси захотела совершить нечто важное и героическое в глазах американской публики и своих избирателей. Сейчас есть два места, где возможно проявление решимости и смелости – Украина и Тайвань. В Украине спикер Палаты уже была.

Её инициатива вызвала раскол в администрации Белого Дома. Часть команды Байдена, в том числе сам президент США, высказались против поездки Пэлоси, справедливо полагая, что такая провокация может привести к непредсказуемым последствиям в отношениях с КНР и закрыть дипломатическое окно переговоров с Пекином.

Другие, из числа «ястребов» по отношению к Китаю, сочли эту поездку хорошей возможностью проверить Китай на прочность, прозондировать его готовность ответить, посмотреть, какой будет реакция и способен ли Пекин помешать дальнейшему сближению США и Тайваня, итоговая цель которого – постепенный отказ от «политики одного Китая».

Китайцы не могут проигнорировать визит Пэлоси, ибо такая пощёчина будет очень некстати Си Цзиньпину перед осенним съездом партии, на котором он планируют укрепить позиции своей политической фракции. В США же загнали себя в ловушку дилеммы: сдать назад значит казаться слабым перед КНР, помочь с визитом означает выступить провокатором.

Для наших государственных интересов поездка Пэлоси на Тайвань и обострение китайско-американского противостояния (безотносительно того, в какой форме оно выльется: блокады пролива, эпизодического столкновения на море или более серьезного вооруженного конфликта) – нежелательный сценарий, так как играет на руку интересам РФ в контексте войны на нашей территории.

Война в Украине на данный момент – это война на истощение между РФ и Западом.

Совокупные ресурсы Запада больше российских. Чтобы поправить свое положение и как-нибудь сбалансировать силы, России был бы выгоден ещё один масштабный кризис, который приведёт к большей дестабилизации мировой экономики и создаст условный «второй фронт» для Запада, на который он будет вынужден переключиться, тратить ресурсы и отодвинуть Украину на второй план.

Таким образом, нам невыгоден конфликт за Тайвань между США и КНР, по крайней мере сейчас, пока идёт активная фаза боевых действий на нашей территории.

Поэтому, будем надеяться, что самолёт с Пэлоси полетит в Японию, Корею, Сингапур, а затем спокойно вернётся в США, без резких движений в сторону Тайваня на радость российским медиа.