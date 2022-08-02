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Візит Пелосі на Тайвань: Блінкен звернувся до влади Китаю

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 09:54 glavcom.ua
Візит Пелосі на Тайвань: Блінкен звернувся до влади Китаю
фото скріншот відео

Востаннє чиновник рівня Пелосі відвідував Тайвань у 1997 році

Спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі може відвідати Тайвань, тому держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Китай у цьому випадку «діяти розумно».

«У разі візиту ми очікуємо, що Китай діятиме розумно і не сприятиме ескалації ситуації», – додав Блікен.

Держсекретар нагадав, що американські конгресмени вже відвідували Тайвань, зокрема цього року.

Востаннє чиновник рівня Пелосі відвідував Тайвань у 1997 році – тоді на острові побував республіканець Ньют Гінгріч.

США розглядають можливий візит Пелосі до Тайваню як підтримку демократії і свободи на тлі зростаючої загрози з боку Китаю. Китай розглядає Тайвань як свою територію і допускає силове захоплення. 

Пекін неодноразово попереджав Вашингтон про жорсткі заходи, якщо цей візит відбудеться.  Зокрема, влада Китаю раніше вже назвала візит Ненсі Пелосі на Тайвань «червоною лінією» і пригрозила «рішучою протидією» у разі її порушення.

Раніше Ненсі Пелосі, візит якої до країн Азії викликав бурхливу реакцію у світі, не підтвердила поїздку до Тайваню. 

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Теги: США війна Китай Тайвань Ентоні Блінкен

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