Як Трамп блокує транзит влади і руйнує досягнення у зовнішній політиці

Останні штрихи до картини

Незважаючи на те, що відбулося у Вашингтоні, Дональд Трамп усе ж підготував ще кілька сюрпризів адміністрації Байдена у зовнішній політиці.

1. Вчора США знову повернули Кубу в список країн-спонсорів тероризму. Це ускладнює обраному президентові Байдену можливість реанімувати політику Обами щодо нормалізації відносин з Гаваною.

До речі, цікавий прецедент, який може знецінити деякі домовленості США (і їхню здатність торгуватися цим) з іншими країнами. Зокрема, нещодавно зі списку країн-спонсорів тероризму Штати викреслили Судан в рамках політичної угоди щодо визнання Ізраїлю.

2. Крім того, Держдепартамент заявив про плани визнати шиїтський рух «Ансар Алла» (хусити) в Ємені іноземною терористичною організацією (FTO) через підтримку Ірану. Цей крок здатен зірвати мирні переговори і гуманітарні операції ООН в Ємені.

Новини за темою: Різдвяні сюрпризи Трампа: Помилування одіозних соратників, нові санкції й вето на військовий бюджет

Хусити є стороною конфлікту, але не просто якимось прийшлим бандформуванням, що захопило столицю, а етнорелігійним рухом, що представляє, ні багато ні мало, 30-40% населення країни, що проживає в північних регіонах. Визнання їх терористами фактично відторгає цілу соціальну групу від усього іншого Ємену, залишаючи Байдену головний біль на шляху до будь-якої стабілізації або заморожування конфлікту.

3. Ізраїль анонсував розширення своїх поселень на окупованих палестинських територіях Західного берега, у зв'язку з чим переговори Ізраїлю і Палестинської автономії про відновлення контактів зірвалися. Вони мали відбутися в Каїрі за посередництва Німеччини, Йорданії, Єгипту та Франції.

Байден хоче відновити ізраїльсько-палестинський діалог і зменшити темпи поселенської політики Ізраїлю.

4. Держсекретар Майкл Помпео готується публічно звинуватити Іран ще й у зв'язках з «Аль-Каїдою», щоб ввести нові санкції. Це вже удар по потенційних переговорах між Тегераном і Вашингтоном з приводу ядерної угоди і регіональної безпеки, які хоче провести Байден.

5. Помічник держсекретаря США здійснив перший в історії візит до Західної Сахари, вже як частини Марокко. США єдині у світі визнали цю територію частиною Марокко минулого місяця і зараз візитами й угодами цементують ці рішення.

Вісім днів до інавгурації, а адміністрація Трампа працює щосили, щоб залишити Байдену спадщину, яку йому буде складно змінити або ж на це не вистачить часу. Все це тепер відбувається на тлі жорстокої політичної боротьби у Вашингтоні після штурму Капітолію.

Більше подробиць читайте тут: Зміна влади у США

Джерело: блог Іллі Куси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.