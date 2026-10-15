Зеленський розповів, чи планує подати у відставку

Володимир Зеленський також пояснив, чому проведення виборів в Україні в нинішніх умовах пов’язане із серйозними труднощами

Президент переконаний, що його наступник також захищатиме Україну

Володимир Зеленський заявив, що не збирається йти у відставку, попри заклики президента США Дональда Трампа змінити українського лідера. Глава держави пояснив, чому не вважає зміну президента способом розв’язати проблеми, спричинені російською агресією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Зеленського британському ведучому Пірсу Моргану.

Під час розмови Морган нагадав слова Трампа про те, що Україні потрібен новий президент, який зможе домовитися про завершення війни. Американський лідер звинувачував Зеленського в небажанні укладати угоду з Росією.

У відповідь президент України зазначив, що російська окупація Криму та частини Донбасу почалася ще до його приходу до влади. За його словами, до повномасштабного вторгнення країна вже тривалий час протистояла російській агресії, а президентом тоді був інший політик.

Зеленський наголосив, що рішення про зміну глави держави належить українцям. Водночас він переконаний: новий президент – незалежно від того, чоловік це чи жінка, – також буде змушений захищати країну.

«Я впевнений, що новий чоловік чи жінка буде захищати нашу країну, тому що це наш дім. Як можна вчинити інакше?» – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський під час інтерв’ю британському ведучому Пірсу Моргану скриншот відео Piers Morgan Uncensored

На пряме запитання Моргана, чи збирається він залишити посаду, президент відповів: «Ні, звісно. Це моя відповідальність».

Чому президент вважає вибори складними під час війни

Під час інтерв’ю Зеленський також пояснив, чому проведення виборів в Україні в нинішніх умовах пов’язане із серйозними труднощами. За його словами, російські атаки тривають постійно, мільйони українців перебувають за кордоном, а значна частина громадян служить у війську.

Окреме питання – участь у голосуванні військовослужбовців і громадян, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Організувати вибори так, щоб усі мали можливість проголосувати, а сам процес був безпечним і легітимним, під час війни вкрай складно.

Президент не став стверджувати, що наступник неодмінно діятиме так само, як він. Зеленський визнав, що інший керівник може бути ефективнішим або менш ефективним. Водночас він переконаний, що будь-який український президент матиме обов’язок захищати державу.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Дональд Трамп звинуватив Зеленського в небажанні завершувати війну та закликав Україну обрати нового президента. Американський лідер заявляв, що Україна нібито могла б укласти угоду раніше, але українська влада не погоджується на запропоновані умови.