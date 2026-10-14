Британія підготувала Зеленському особливий прийом, як раніше Трампу – Sky News

Володимир Зеленський під час урочистої зустрічі з Енді Бернемом на Даунінг-стріт у Лондоні

Лондон хоче продемонструвати підтримку України та особливе ставлення до її лідера

Велика Британія підготувала особливу церемонію зустрічі президента України Володимира Зеленського, який прибув до Лондона для переговорів із прем'єр-міністром Енді Бернемом. Українського лідера зустріли почесною вартою, яку востаннє залучали до прийому президента США Дональда Трампа під час його другого державного візиту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

За словами речника британського прем'єр-міністра, для зустрічі Зеленського на Даунінг-стріт залучено військовослужбовців, які сформують церемоніальну почесну варту. Такий жест має продемонструвати підтримку України з боку Сполученого Королівства.

Королівський оглядач Sky News Аластер Брюс звернув увагу, що востаннє у Великій Британії подібну урочисту зустріч влаштовували для Дональда Трампа під час його другого державного візиту. На думку Брюса, британський прем'єр таким чином прагне підкреслити важливість українського президента як союзника.

«Можливо, прем'єр-міністр хоче показати президенту Зеленському, наскільки його цінують як союзника і наскільки Сполучене Королівство підтримує цю боротьбу», – зазначив оглядач.

Брюс додав, що церемонія може стати символічним виявом поваги до українського лідера та продемонструвати підтримку Великої Британії у складний для України час.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії разом зі своєю командою. Глава держави анонсував переговори з прем'єр-міністром Енді Бернемом щодо безпекових питань. «Будемо говорити про широкий спектр безпекових питань. Готуємо рішення, які нас посилять», – повідомив Зеленський.

Згодом Зеленський повідомив про аудієнцію у короля Великої Британії Чарльза III. Під час зустрічі глава держави особисто подякував монарху за підтримку України.