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Фігурант операції «Карфаген» Прайс показався під вартою у брендовому образі: яка ціна

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Фігурант операції «Карфаген» Прайс показався під вартою у брендовому образі: яка ціна
Володимир Ценов сидить у залі суду в одязі за понад 30 тис. грн
фото: glavcom.ua

Володимир Ценов надає перевагу італійським брендам

Фігурант операції «Карфаген», заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимир Ценов, відомий за псевдонімом Прайс, показався на засіданні суду у брендових речах. «Главком» дізнався, скільки коштує образ посадовця.

Володимир Ценов зʼявився в залі суду в образі від відомого італійського бренду преміального спортивного одягу C.P. Company. Прайс обрав светр та штани від бренду, вартість яких стартує від 10 тис. грн.

Володимир Ценов сидить у залі суду у светрі за 16 тис. грн
Володимир Ценов сидить у залі суду у светрі за 16 тис. грн
фото: glavcom.ua

Тож до зали суду Ценов прийшов у светрі від C.P. Company за 16 100 грн. Свій образ він доповнив також брендовими сірими штанами за 20 950 грн. Загалом вартість образу посадовця склала близько 36 тис. грн.

Фігурант операції «Карфаген» Прайс показався під вартою у светрі за 16 тис. грн
Фігурант операції «Карфаген» Прайс показався під вартою у светрі за 16 тис. грн
фото: charisma.ua/ua
Фігурант операції «Карфаген» Прайс показався під вартою у штанах за 20 тис. грн
Фігурант операції «Карфаген» Прайс показався під вартою у штанах за 20 тис. грн
фото: charisma.ua/ua

Крім того, на фото можна побачити й взуття Прайса. Він обрав для засідання темні кросівки від відомого бренду New Balance. Схожі моделі кросівок коштують орієнтовно від 6 тис. до 9 тис. грн.

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Як повідомляв «Главком», який був присутній на засіданні Вищого антикорупційного суду у четвер, 5 листопада, розпочався розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимиру Ценову, відомому як Прайс.

Ценов фігурує у справі НАБУ «Карфаген», у межах якої розслідують діяльність імовірної злочинної організації. За версією слідства, її учасники могли забезпечувати прикриття шахрайських колцентрів, а також бути причетними до наркоторгівлі, виготовлення фальшивих грошей, викрадення та катування людей.

Зазначимо, Вищий антикорупційний суд відправив під варту на 60 днів Володимира Ценова, відомого на відео НАБУ під прізвиськом Прайс. Альтернативою арешту визначено заставу в розмірі 15 млн грн.

Також повідомлялося, що суд обрав запобіжний захід Володимиру Ценову – першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, якого підозрюють у причетності до злочинної організації, викритої в межах операції «Карфаген». Його взяли під варту на 60 днів із можливістю вийти під заставу в розмірі 15 млн грн.

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Теги: суд кримінал гроші ціни Вищий антикорупційний суд одяг операція «Карфаген»

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Суспільство

Фігурант операції «Карфаген» Прайс показався під вартою у брендовому образі: яка ціна
Фігурант операції «Карфаген» Прайс показався під вартою у брендовому образі: яка ціна
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