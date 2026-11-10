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Ціни на пальне 10 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ціни на пальне 10 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

Звичайне дизельне пальне за місяць подорожчало в усіх мережах АЗС

Станом на 10 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України переважно зберегли ціни на пальне на попередньому рівні. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 89,77 грн за літр, дизельного пального – 105,28 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

У найбільших мережах АЗС України ціни на більшість видів пального залишилися незмінними. У мережі «БРСМ-Нафта» порівняно з попереднім днем автогаз подорожчав на 86 коп./л, а дизельне пальне – на 27 коп./л. У мережі KLO ціна на автогаз зросла на 50 коп./л, а в «Укрнафті» вартість усіх видів пального залишилася незмінною.

Водночас у WOG бензин А-95, А-95+ та А-100 подешевшав на 1 грн/л. У мережі UPG автогаз подорожчав на 1 грн/л, тоді як в Окко ціни на пальне не змінилися.

Главком

Ціни на пальне в Україні

дані на 10 листопада 2026 року
Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ
UPG 88,90  91,90  102,90  105,90  100,90  - 60,90 
OKKO 92,90  95,90  106,90  109,90  102,90  - 61,90 
WOG 91,90 94,90  106,90  109,90  101,90  - 61,50
SOCAR 92,90  95,90  107,00  110,00  103,00  - 61,90 
UKRNAFTA 87,90  90,90  103,90  105,90  - 85,90  58,90 
KLO 86,9  95,6  106,4  109,4  101,9  85,5  63,00
БРСМ 86,99  - 102,99 - - - 58,99

У мережі KLO найдорожчий автогаз серед представлених АЗС коштує 63 грн/л. Водночас бензин А-95 продають по 86,9 грн/л, дизельне пальне – по 106,4 грн/л, а ДП+ – по 109,4 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонують мережі Окко та Socar – по 92,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована в Socar – 107 грн/л, а преміального дизеля – 110 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 10 жовтня до 10 листопада 2026 року найбільше подорожчав автогаз – на 12,60-15,90 грн/л залежно від мережі АЗС. Найсуттєвіше зростання зафіксовано в KLO, де його вартість підвищилася з 47,10 до 63 грн/л. В UPG автогаз подорожчав на 15 грн/л – до 60,90 грн/л, в «Укрнафті» – також на 15 грн/л, до 58,90 грн/л. У «БРСМ-Нафті» ціна зросла на 15,51 грн/л – до 58,99 грн/л.

Звичайне дизельне пальне за місяць подорожчало в усіх порівнюваних мережах. Найбільше зростання зафіксовано в Окко, WOG та KLO – на 7 грн/л. В UPG дизель додав у ціні 5 грн/л, у «Сокар» – 3 грн/л, в «Укрнафті» – 6 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – 6,69 грн/л.

Водночас бензин А-95 за цей період змінився менш суттєво. В UPG, Окко та KLO його вартість залишилася незмінною. У WOG та «Укрнафті» бензин подешевшав на 1 грн/л, у «Сокар» – на 3 грн/л. Натомість у «БРСМ-Нафті» ціна зросла на 1,37 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

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Теги: пальне дизельне пальне бензин АЗС ціни

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