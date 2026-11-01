Ціни на пальне 1 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

За місяць автогаз подорожчав на 12,50–14,40 грн за літр

Станом на 1 листопада 2026 року більшість великих мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне. За добу зміни відбулися лише в UPG: там на 1 грн подорожчали преміальний дизель та автогаз. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, UPG підвищила ціну преміального дизельного пального зі 104,90 до 105,90 грн/л. Автогаз у цій мережі подорожчав із 56,90 до 57,90 грн/л.

На АЗС OKKO, WOG, Socar, «Укрнафта» та KLO вартість пального не змінилася.

Ціни на пальне в Україні дані на 1 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 89,90 92,90 102,90 105,90 ↑ 100,90 - 57,90 ↑ 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 59,90 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 59,90 95,90 98,90 108,00 111,00 105,00 - 59,90 88,90 91,90 102,90 104,90 - 86,90 56,90 87,90 95,60 105,40 108,40 101,90 86,50 57,90 87,99 - 101,99 - - - 54,99

Найдорожчий бензин А-95 продають на АЗС Socar – 95,90 грн/л. Найнижча ціна цього виду пального серед наведених мереж – у KLO: 87,90 грн/л. Найдорожчий звичайний дизель також пропонує Socar – 108 грн/л, а преміальний – 111 грн/л.

Найвища ціна автогазу – по 59,90 грн/л – зафіксована на заправках OKKO, WOG та Socar. Найдешевше газ коштує на «БРСМ-Нафті» – 54,99 грн/л за останніми доступними даними.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 1 жовтня до 31 жовтня 2026 року найбільше подорожчав автогаз. У семи мережах його ціна зросла на 12,50–14,40 грн/л.

Найбільше підвищення зафіксовано на OKKO, WOG та Socar – на 14,40 грн/л. В «Укрнафті» газ додав у ціні 14 грн/л, в UPG та KLO – 14 грн/л і 13 грн/л відповідно. У «БРСМ-Нафті» зростання становить 12,50 грн/л за останніми опублікованими мережевими показниками.

Звичайне дизельне пальне за місяць подорожчало на 5–7 грн/л. Найбільше зростання відбулося на OKKO та WOG – із 99,90 до 106,90 грн/л. На KLO дизель додав 6,60 грн/л, на UPG, Socar та «Укрнафті» – по 5 грн/л. У «БРСМ-Нафті» ціна зросла на 5 грн/л.

Преміальний дизель за цей період подорожчав на 5–7,50 грн/л. Найбільше – у KLO, де ціна збільшилася зі 100,90 до 108,40 грн/л. На OKKO, WOG та Socar пальне додало 7 грн/л, в UPG – 6 грн/л, в «Укрнафті» – 5 грн/л.

Бензин А-95 за місяць подорожчав у чотирьох мережах. У KLO та «БРСМ-Нафті» ціна зросла на 2 грн/л, в UPG та Socar – на 1 грн/л. На OKKO, WOG та «Укрнафті» вартість залишилася незмінною.

Преміальний бензин А-95+ додав у ціні по 1 грн/л в UPG, Socar та KLO. На інших мережах, які пропонують цей вид пального, вартість не змінилася. Бензин А-100 подорожчав в UPG та Socar на 1 грн/л, у KLO – на 2 грн/л. На OKKO та WOG ціна залишилася на рівні 1 жовтня.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.