Станом на 20 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України продовжили знижувати ціни на бензин і дизельне пальне. Найдешевший бензин А-95 серед представлених мереж коштує 83,40 грн/л, тоді як найдорожчий – 91,90 грн/л. Вартість автогазу залишається переважно стабільною, хоча за останній місяць цей вид пального суттєво подорожчав. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з 19 листопада, у мережі UPG бензин А-95 подешевшав на 1 грн/л – до 83,90 грн/л, а преміальний А-95+ – також на 1 грн/л, до 85,90 грн/л. Звичайне дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 98,90 грн/л, а преміальний дизель ДП+ – на 2 грн/л, до 100,90 грн/л. Бензин А-100 також подешевшав на 1 грн/л – до 96,90 грн/л. Автогаз коштує 61,90 грн/л.

В Окко бензин А-95 подешевшав на 1 грн/л – до 88,90 грн/л, а преміальний А-95+ – на 1 грн/л, до 91,90 грн/л. Вартість бензину А-100 знизилася на 3 грн/л – до 96,90 грн/л. Ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися незмінними.

У WOG звичайне дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 102,90 грн/л, а преміальний дизель ДП+ – також на 1 грн/л, до 105,90 грн/л. Бензин А-95 коштує 89,90 грн/л, преміальний А-95+ – 92,90 грн/л, а автогаз – 63,50 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 20 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 83,90 ↓ 85,90 ↓ 98,90 ↓ 100,90 ↓ 96,90 ↓ - 61,90 88,90 ↓ 91,90 ↓ 103,90 106,90 96,90 ↓ - 64,90 89,90 92,90 102,90 ↓ 105,90 ↓ 99,90 - 63,50 91,90 94,90 106,00 109,00 102,00 - 63,90 84,90 84,90 99,90 101,90 - 82,90 61,90 83,40 ↓ 89,60 ↓ 99,90 ↓ 103,90 ↓ 97,90 ↓ 82,00 ↓ 63,40 84,04 ↓ - 98,01 ↓ - - - 59,82 ↑

У Socar ціни на пальне залишилися незмінними. Бензин А-95 коштує 91,90 грн/л, преміальний А-95+ – 94,90 грн/л, звичайне дизельне пальне – 106 грн/л, а преміальний дизель – 109 грн/л. Вартість автогазу становить 63,90 грн/л.

В «Укрнафті» преміальний бензин А-95+ подешевшав на 3 грн/л – до 84,90 грн/л. Водночас звичайний А-95 коштує 84,90 грн/л, бензин А-92 – 82,90 грн/л, дизельне пальне – 99,90 грн/л, а автогаз – 61,90 грн/л.

У мережі KLO бензин А-95 подешевшав на 1 грн/л – до 83,40 грн/л, а преміальний А-95+ – на 1 грн/л, до 89,60 грн/л. Звичайне дизельне пальне та ДП+ також подешевшали на 1 грн/л – до 99,90 грн/л та 103,90 грн/л відповідно. Бензин А-100 подешевшав на 1 грн/л – до 97,90 грн/л, а А-92 – на 1 грн/л, до 82 грн/л. Автогаз коштує 63,40 грн/л.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подешевшав на 1,81 грн/л – до 84,04 грн/л, а дизельне пальне – на 29 коп./л, до 98,01 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 18 коп./л – до 59,82 грн/л.

Наразі найдешевший бензин А-95 серед представлених мереж продають у KLO – 83,40 грн/л, а найдорожчий – у Socar, де його вартість становить 91,90 грн/л. Найнижча ціна дизельного пального зафіксована в «БРСМ-Нафті» – 98,01 грн/л, тоді як найвища – у Socar, 106 грн/л. Найдорожчий автогаз продають в Окко – 64,90 грн/л, а найдешевший – у «БРСМ-Нафті», 59,82 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 20 жовтня до 20 листопада 2026 року бензин А-95 подешевшав у всіх представлених мережах. Найбільше зниження зафіксовано в UPG – на 5 грн/л, до 83,90 грн/л. В Окко бензин А-95 подешевшав на 4 грн/л, у WOG – на 3 грн/л, у Socar – на 3 грн/л, а в KLO – на 4,50 грн/л.

Водночас автогаз за місяць суттєво подорожчав. В UPG його вартість зросла на 10,40 грн/л – до 61,90 грн/л, в Окко – на 13 грн/л, до 64,90 грн/л, у WOG – на 11 грн/л, до 63,50 грн/л, а в Socar – на 9,50 грн/л, до 63,90 грн/л. У KLO автогаз подорожчав на 12 грн/л – до 63,40 грн/л, тоді як у «БРСМ-Нафті» – на 11,09 грн/л, до 59,82 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.