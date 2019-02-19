Азаров вирішив розповісти українцям, як їм потрібно жити

Микола Азаров

Бідолашний старигань Азаров болісно згадував, як звуть Вікторію Нуланд, але так і не згадав

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Тут старик Азиров на днях разразился большим интервью на украинском телевидении. Я не смотрел. Вовсе не потому, что не ценю простой и грубоватый юмор, совсем нет. Просто времени жалко на старика Азирова. Старик и раньше быстротой и глубиной мышления не отличался, а после побега совсем сдал и несет в социальных сетях полную ересь на уровне вредного шестиклассника. Плюс, потом от плевков телевизор вытирать неделю. А ведь мог и разбить дорогую вещь. Но отдельные новости почитал с удовольствием. Заходят, как анекдоты.

Итак, что же этот не очень мощный старик поведал украинскому народу? Если коротко – у нас все плохо, кошмар, зубожиння и мы скоро все умрем. Система правосудия деградировала. Вдумайтесь, это Азаров говорит, что после их МВД и ручных судов правоохранительная система деградировала! После прокуратуры, которая занималась решением вопросов и доила всех, до кого дотянется? Да на финише режима самые крупные фигуры в правоохранительной системе уже взятки деньгами перестали брать, потому что складывать некуда! Брали сразу долю в предприятии «с проблемами», которые сами и создали. Или забирали целиком. Да мы пять лет эти сорняки выпалываем, а конца не видно. Деградировала система, понимаешь.

Бедный старик Азаров мучительно вспоминал, как зовут Викторию Нуланд, да так и не вспомнил. Помнит, что приезжала госсекретарь и раздавала печенье на Майдане, он с ней встречался, а как зовут – стерлось. Всю нынешнюю украинскую власть, представителей ЕС и США Азаров ругает. Но больше всего яда достается Арсению Яценюку. Что неудивительно – ведь именно Яценюку пришлось сразу после Азарова в пожарном порядке чинить систему после крепкого хозяйственника Николая Яновича. И если бы все рухнуло – было бы не так обидно. Но ведь не рухнуло.

Вопросов очень много, но когда Николай Янович начинает вспоминать об успешной работе его правительства, то задавать их без мата не получается. После бегства банды с паханом во главе буквально все пришлось собирать по крупицам. Да, украли очень много. Да, всюду долги. А черную дыру в бюджете планировали закрыть кредитом от Путина и китайскими деньгами. Нетрудно догадаться, в обмен на что хотели брать эти деньги. А Яценюк искал топливо и аккумуляторы для военной техники, деньги на зарплаты солдатам, на зарплаты бюджетникам, на пенсии. Уговаривал что-то поставить в долг, занимал где мог, но нашел.

Не было дефолта, не было задержек по зарплатам и пенсиям. Справились. И даже хватило сил дать по морде агрессору. Голыми, после хозяйствования Азарова и компании руками. И этот факт Николая Яновича бесит больше всего. Он, видимо, был уверен в другом результате. А возможно даже пообещал другой исход. И был потом сильно наказан прямо в Кремле.

Вообще, если сжать интервью старика Азирова до одного тезиса, то он прост, как лопата. Мы правили три года и все было хорошо, мы ушли – и стало плохо. Это, как сказал бы кот Бегемот, опять случай так называемого вранья. Они правили страной три года и именно поэтому стало плохо. Вот это правильная логическая цепочка. А в остальном ничего интересного. Мудрого старика от старого мудака мы отличаем и без лишнего наглядного пособия.

Джерело: site.ua

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