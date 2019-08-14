Чим загрожує нашій країні роздача росіянам українського громадянства

Українське громадянство це не формальність, якою розкидаються. Це привілей

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Президент Владимир Зеленский решил симметрично «потроллить» своего российского коллегу Владимира Путина, упростив для россиян предоставление украинского гражданства. Но сиюминутное удовольствие от хорошей шутки может привести к не очень приятным последствиям.

Итак, Владимир Зеленский издал Указ, согласно которому украинское гражданство по упрощенной процедуре будет предоставляться тем россиянам, которые воевали за Украину, а также тем, кого там преследуют по политическим мотивам. Сама законность Указа выглядит достаточно сомнительно, потому что президент действительно дает гражданство, но порядок определяется на уровне законодательства. И тем, кто сегодня получит гражданство по упрощенной президентской процедуре, лет через пять возможно придется проходить этот путь заново. То есть платить за чужие ошибки, что, согласитесь, не справедливо.

Даже если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательную базу, то очень многое будет зависеть от подзаконных актов и процедуры. Дьявол кроется в деталях и формально получивший украинское гражданство российский политик Илья Пономарев (единственный, голосовавший против аннексии Крыма был вынужден покинуть Россию) до сих пор не имеет украинского паспорта. Потому что для этого ему нужен официальный отказ от российского гражданства. А РФ отказ не дает, потому что против бывшего депутата возбуждены уголовные дела. И таких ловушек хватает в законодательстве. Так что подождем ведомственных проектов, а пока остановимся на сути вопроса.

Добровольцы, воюющие за Украину против РФ и российские либеральные политики из оппозиции. Стоит ли ставить между ними знак равенства, как предлагают у президента? На мой взгляд – точно нет. Добровольцам упрощенная процедура предоставления гражданства выглядит логично. Какой способ лучше для доказательства своего права быть гражданином, чем сражаться за страну? И я бы добавил в этот список приоритета волонтеров. Их заслуги перед Украиной неоценимы. А вот российская оппозиция – она очень разная. И на одного Илью Пономарева приходится десять соратников Лимонова и прочие условные Жириновские. Которые в какой-то момент могут захотеть сбежать из РФ к нам, но считать их друзьями Украины было бы большой ошибкой.

Важно понимать, что очередь желающих получить «безвизовый» украинский паспорт по мере развития украинской экономики и падения российской от санкций будет расти, это очевидно. Но что принесут эти люди со статусом граждан? Голосование за сильную руку? Поддержку теории про один народ? Мне кажется, что стоит в этой ситуации не разбрасываться гражданством сразу, а рассматривать варианты политического убежища (кому необходимо) и вида на жительства. После экзамена по истории и украинскому языку. И убедительного ответа на вопрос «Чей Крым?» при въезде. Плюс, жесткое ограничение для осужденных за уголовные преступления. Нам только российского криминала не хватало. Отдельный фронт работы для СБУ – может хлынуть толпа агентов ФСБ с прекрасными оппозиционными легендами.

Ну и ключевой вопрос – что ты можешь дать Украине, переехав сюда? Не чем мы можем быть полезны, а именно чем можешь быть полезен Украине ты? Люди сейчас – самый ценный капитал, это очевидно. И у нас демографический и миграционный кризис. Так что если без задней мысли кто-то хочет переехать в Украину и работать на укрепление ее экономики – добро пожаловать. В другом случае есть очень хорошее двусмысленное пожелание – «Нехай щастить». Украинское гражданство это не формальность, которой разбрасываются. Это привилегия. А кто не согласен – так и не получит и обсуждать тут нечего.

Джерело: dengi.informator.ua

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