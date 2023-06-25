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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Чому заколот Пригожина не був інсценуванням

glavcom.ua
Усі побачили безпорадність і боягузливість того, хто претендував на статус Великого та Жахливого

Весь світ переконався, що російську армію не б'є лише лінивий

Чому я не вірю в історію про те, що заколот Пригожина був інсценуванням. Та все просто, як мукання. Справа навіть не в кількості знищеної своїми ж російської бронетехніки та авіації. Хоча це також чинник. І не в загиблих з обох боків російських військових – влада це взагалі не вважає проблемою вже давно. Щось зруйнували, згорів завод.

Проблема саме в піарі та психології. І ось тут проблем аж дві. Найменша – весь світ переконався, що російську армію не б'є лише лінивий, реальною силою її назвати неможливо. Сюди додамо наявність самого факту некерованості ПВК. І ось тут друга, головна проблема. Усі побачили безпорадність і боягузливість того, хто претендував на статус Великого та Жахливого. Він не вселяє страху та поваги сильним своїм! Він сховався і нічого не міг з цим вдіяти! Він виповз із грізною промовою і знову сховався.

Це не страшно, а кумедно. І принизливо. І всі слова Лукашенка про успішні переговори, всі відходи вагнерівців та коментарі Пригожина репутацію Путіна не відбілять. Шкоди завдано такої, яку не виправиш.

Він і тепер виглядає слабким та безпорадним. Чи міг Путін планувати таку втрату обличчя з урахуванням його хворобливого самолюбства? Ким його тепер вважає Сі Цзіньпін? Чи Байден? Сла-ба-ком. Це могло входити до планів Пригожина чи, наприклад, Ковальчуків. Але не Путіна. Тож із ним точно ніхто цей сценарій не погоджував. Не беруть до уваги…

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Сі Цзіньпін Євген Пригожин росія

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