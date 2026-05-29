Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Вторгнення з Білорусі: чому цей сценарій не можна відкидати

Відкрити другий фронт з боку Білорусі – мрія Путіна
фото: facebook.com/RivneODA
Загроза з Білорусі нікуди не зникала

Вторгнення в Україну з боку Білорусі. Такий сценарій не можна виключати, зазначає пресофіцер, речник Прикордонної служби Андрій Демченко. Звісно, якщо пресофіцер озвучує це не в розмові з друзями, а на брифінгу, то це не його особиста думка.

До такого висновку дійшло командування ДПСУ після аналізу даних розвідки та оцінки ситуації. Чекаємо? Справедливості заради зауважу, що поганих новин з цієї ділянки кордону ми чекаємо постійно. І готуємося зустрічати.

За словами Демченка, Росія все сильніше тисне на Лукашенка, щоб той долучився до війни реальними активними діями. І сам Лукашенко періодично робить жорсткі заяви. То про готовність відбивати агресію (нашу, звичайно), то про те, що 116 українських дронів перетнули їхній кордон. Тобто агресія нібито вже є.

Але! Наразі прикордонники та розвідка не фіксують великих груп військ у Білорусі біля українського кордону. Є невеликі підрозділи, і періодично проводиться їхня ротація. Є підготовка інфраструктури, зокрема транспортної. Але це поки що все.

Давайте дивитися на речі реалістично. Кремль уже розуміє, що міцно загруз у Україні. На діючій лінії фронту. Сил і ресурсів для серйозного прориву найближчим часом у них немає.

Отже, для досягнення результату потрібні асиметричні дії, несподівані ходи. Дрон над Румунією, атака турецького судна в Чорному морі. Загроза Литві, Естонії та Латвії – країнам, які входять до НАТО, але не мають великих армій, зате мають спільний кордон з Росією.

Ну і відкрити другий фронт з боку Білорусі – взагалі мрія Путіна. До Києва зовсім поруч. Тобто ЗСУ обов'язково перекинуть туди сили. А свої ресурси можна витрачати по мінімуму – у Лукашенка все-таки є армія понад 50 тисяч.

Але є фактори, які працюють проти прямого вторгнення. Перший – 50 тисяч солдатів у Білорусі, які не воювали. А в Україні одних досвідчених ветеранів понад 400 тисяч. Дронова складова в ЗСУ дуже потужна, а РБ... не надто. І Мадяр попереджав, що цілі на території Білорусі намічені, промальовані і за необхідності – все знищать.

Так, Мозирський НПЗ і виробництво калійних добрив у Мінській області та під Гродно знищити легко. Лукавий це розуміє. Легка прогулянка в бік Києва виключена. Підтримка білорусами війни – близько 7% офіційно. Противників – 55%. Так можна взагалі втратити владу. Ризикувати «Папа Колі» не хоче.

Тому ризик вторгнення з боку Білорусі є. Був, є і буде. Але найімовірніший сценарій у цьому випадку – дуже поганий для Лукашенка. І Пюрер це знає...

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко війна Україна

