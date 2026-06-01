Нова тактика ЗСУ виявилася для окупанта неприємним сюрпризом

Як ЗСУ вигадали нову тактику роззброєння Росії

Нова тактика ЗСУ стала для окупанта неприємним сюрпризом. Процес демілітаризації передових підрозділів росіян розвивається досить швидко. А оскільки до такої війни противник взагалі не готувався, агресор просто не знає, як протидіяти. А фактично на наших очах ціла епоха оточень і «котлів» відходить у минуле.



Складні та ризиковані операції проривів до основних логістичних маршрутів вже не потрібні. Усі ці речі витісняють нудні сухі формулювання «вогневий контроль» і «частковий вогневий контроль». Простими словами все це вкладається у формулу одного з моїх командирів у 2023 році. Яку він сказав про пряму дорогу Бахмут – Лисичанськ. Траса наша, але ми нею вже не користуємося. Тепер цю формулу застосовують до себе російські військові, але в набагато ширшому географічному сенсі.

Зміни «на землі» стали помітними вже навесні цього року. Герасимов може доповідати Путіну про успіхи, про стратегічну перевагу та наступальні дії на всіх напрямках. А Путін може скільки завгодно повторювати це перед будь-якою слухняною аудиторією. Але факти залишаються фактами.

З початку року ЗСУ змогли повернути значну частину територій у районі Куп'янська та звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні країни. А також просунулися в західній частині Запорізької області.

На першому етапі проблеми на Запорізькому напрямку окупанти списували на перекидання туди елітних штурмових полків ЗСУ. Але неприємних новин ставало все більше і в штабах впали в стан «неправильних бджіл». Тобто почали щось підозрювати…

Насправді саме Запорізька область стала сьогодні головною проблемою для окупантів. Повною несподіванкою для противника стала активна діяльність української малої авіації на відстані до 150, а подекуди й до 200 км. Це фактично перерізало логістичні ланцюги. Дороги фізично залишаються за окупантами, але… далі ви знаєте. Вони ними не можуть користуватися.

Відсутність бензину в Криму – наслідок. Просто на великій ділянці траси від Ростова до Криму дрони вивозять бензовози. І вантажівки з БК. І з поповненням.

Зрозуміло, що крім ключової траси та відгалужень від неї залишаються другорядні дороги, сільські теж залишаються. Але зверху їх чудово видно. І підвищення інтенсивності роботи «повітря» спершу закриває великі артерії, потім дрібні, а потім найтонші судини. І в слові «сосуд» літера «Д» змінюється на «Т», і це вже дієслово стосовно підрозділів окупантів на фронті.

Автомат без патронів стає залізною палицею, танк без дизельного палива не рухається, а всі вони без дронів стають сліпими мішенями. Розвитку війни в цьому напрямку в Кремлі не очікували. І вже почали розхльобувати наслідки. У перспективі – часткова блокада і снарядний голод на всьому «південному поясі». Забезпечувати і утримувати його стане все складніше.

Але це не повна картина. Третій армійський корпус оприлюднив відео, як вони вибивають основні артерії постачання окупантів у Донбасі. По основних трасах до пункту пропуску Ізварине на кордоні з Донецькою областю. І говорити про літній наступ російської армії з такими стартовими позиціями – невиправданий оптимізм…