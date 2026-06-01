Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Нова тактика ЗСУ виявилася для окупанта неприємним сюрпризом

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ змогли повернути значну частину територій завдяки новій тактиці
фото: zsu.gov.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Як ЗСУ вигадали нову тактику роззброєння Росії

Нова тактика ЗСУ стала для окупанта неприємним сюрпризом. Процес демілітаризації передових підрозділів росіян розвивається досить швидко. А оскільки до такої війни противник взагалі не готувався, агресор просто не знає, як протидіяти. А фактично на наших очах ціла епоха оточень і «котлів» відходить у минуле.

Складні та ризиковані операції проривів до основних логістичних маршрутів вже не потрібні. Усі ці речі витісняють нудні сухі формулювання «вогневий контроль» і «частковий вогневий контроль». Простими словами все це вкладається у формулу одного з моїх командирів у 2023 році. Яку він сказав про пряму дорогу Бахмут – Лисичанськ. Траса наша, але ми нею вже не користуємося. Тепер цю формулу застосовують до себе російські військові, але в набагато ширшому географічному сенсі.

Зміни «на землі» стали помітними вже навесні цього року. Герасимов може доповідати Путіну про успіхи, про стратегічну перевагу та наступальні дії на всіх напрямках. А Путін може скільки завгодно повторювати це перед будь-якою слухняною аудиторією. Але факти залишаються фактами.

З початку року ЗСУ змогли повернути значну частину територій у районі Куп'янська та звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні країни. А також просунулися в західній частині Запорізької області.

На першому етапі проблеми на Запорізькому напрямку окупанти списували на перекидання туди елітних штурмових полків ЗСУ. Але неприємних новин ставало все більше і в штабах впали в стан «неправильних бджіл». Тобто почали щось підозрювати…

Насправді саме Запорізька область стала сьогодні головною проблемою для окупантів. Повною несподіванкою для противника стала активна діяльність української малої авіації на відстані до 150, а подекуди й до 200 км. Це фактично перерізало логістичні ланцюги. Дороги фізично залишаються за окупантами, але… далі ви знаєте. Вони ними не можуть користуватися.

Відсутність бензину в Криму – наслідок. Просто на великій ділянці траси від Ростова до Криму дрони вивозять бензовози. І вантажівки з БК. І з поповненням.

Зрозуміло, що крім ключової траси та відгалужень від неї залишаються другорядні дороги, сільські теж залишаються. Але зверху їх чудово видно. І підвищення інтенсивності роботи «повітря» спершу закриває великі артерії, потім дрібні, а потім найтонші судини. І в слові «сосуд» літера «Д» змінюється на «Т», і це вже дієслово стосовно підрозділів окупантів на фронті.

Автомат без патронів стає залізною палицею, танк без дизельного палива не рухається, а всі вони без дронів стають сліпими мішенями. Розвитку війни в цьому напрямку в Кремлі не очікували. І вже почали розхльобувати наслідки. У перспективі – часткова блокада і снарядний голод на всьому «південному поясі». Забезпечувати і утримувати його стане все складніше.

Але це не повна картина. Третій армійський корпус оприлюднив відео, як вони вибивають основні артерії постачання окупантів у Донбасі. По основних трасах до пункту пропуску Ізварине на кордоні з Донецькою областю. І говорити про літній наступ російської армії з такими стартовими позиціями – невиправданий оптимізм…

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: військові війна ЗСУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марко Рубіо та Сергій Лавров
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
25 травня, 21:27
Росія спробувала посіяти паніку новим фейком про жінок і ЗСУ
Росія вигадала нову страшилку про «мобілізацію жінок» в Україні
22 травня, 21:17
До маневрів із застосування ядерних сил буде залучено понад 64 тис. військовослужбовців та понад 7,8 тис. одиниць техніки
Росія розпочала ядерні навчання
19 травня, 09:31
Індія боїться нафтової кризи та просить США про поступки
Індія почала благати США не перекривати російську нафту
14 травня, 14:37
Сергій Федьків був добровольцем з 2016 року
На Запоріжжі поліг боксер, який воював пліч-о-пліч з батьком. Згадаймо Сергія Федьківа
14 травня, 09:00
Найчастіше викрадають та втрачають автомати, мисливські рушниці та карабіни
2026 рік може стати рекордним за кількістю втраченої зброї. МВС назвало цифру
8 травня, 10:01
«Парад у Москві». Нове кремлівське ІПСО?
«Парад у Москві». Нове кремлівське ІПСО?
6 травня, 18:24
Через війну проти України збірна РФ пропустила Євро-2024 та Чемпіонат світу 2026
Пропагандисти назвали країни Європи, які підтримують повернення Росії в міжнародний футбол
5 травня, 16:19
Уночі російська терористична армія вдарила по Україні
РФ атакувала енергооб'єкти, залізницю. Президент повідомив деталі нічного удару
1 травня, 10:25

Кирило Сазонов

Нова тактика ЗСУ виявилася для окупанта неприємним сюрпризом
Нова тактика ЗСУ виявилася для окупанта неприємним сюрпризом
Вторгнення з Білорусі: чому цей сценарій не можна відкидати
Вторгнення з Білорусі: чому цей сценарій не можна відкидати
Нафтовий фронт Росії сиплеться: Україна вдарила по всіх НПЗ у європейській частині
Нафтовий фронт Росії сиплеться: Україна вдарила по всіх НПЗ у європейській частині
Рейтинги Путіна падають. Як Кремль рятуватиме диктатора?
Рейтинги Путіна падають. Як Кремль рятуватиме диктатора?
Круїз смерті: хантавірус розлетівся світом
Круїз смерті: хантавірус розлетівся світом
Пастка спрацювала: Кремль не зміг зіграти навіть у просту гру
Пастка спрацювала: Кремль не зміг зіграти навіть у просту гру

Новини

«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
30 травня, 16:30

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua