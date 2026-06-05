Донбас у вогневому кільці: що відбувається під Горлівкою і Костянтинівкою

Як ЗСУ ламають російську логістику на фронті

Бункерний диктатор Путін розповідає представникам російських інформагентств про угоду з Україною та здобуття повного контролю над Донбасом. Залишимо ці нісенітниці російській пропаганді та перейдемо до реальних новин. Зухвалу і масштабну операцію провели вчора пілоти Першого окремого центру СБС (14 полк).

Якраз на Донбасі. Більше того, в Донецькому аеропорту, який окупанти перетворили на великий військово-логістичний хаб і ключовий майданчик для запусків ударних БПЛА «Шахед». Українські оператори дронів взяли територію ДАП під вогневий контроль і відпрацювали по повній програмі. За результатами знищено: установки «Шахедів», будівельні крани, ворожу автомобільну техніку та склади майна.

Донецький аеропорт – не просто важливий хаб і місце запуску ворожих дронів. З одного боку траса на Покровськ через Піски, а з іншого – головна артерія в регіоні – траса з Донецька на Костянтинівку та Горлівку. Там є де «політати» і є на кого «пополювати». Вогневий контроль у цьому районі серйозно ускладнює логістику противника одразу за двома ключовими для війни на Донбасі напрямками.

Продовжуємо. ЗСУ беруть під контроль Горлівку – третє за величиною місто в Донецькій області після Донецька та Маріуполя. І ключовий хаб для окупантів на північному напрямку в регіоні. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади «Лицарі Зимового Походу» повідомляють, що взяли місто під вогневий контроль. «Оператори ББпС «Спалах» 28-ї бригади все частіше завдають ударів по логістиці у тилу росіян. Вантажівки, машини, квадроцикли – все, що заїжджає до тимчасово окупованої Горлівки, там і згорає», – йдеться у повідомленні.

Чому це важливо? Та тому що з Горлівки йде пряма дорога на Бахмут, а після Нікітівки одразу поворот і починається Торецьк, колишній Дзержинськ. Тобто з точки зору логістики Горлівка – це не маршрут. Це хаб. Тим паче в місті багато підприємств, цехів, складів та іншого. Тепер розбиратися у всьому цьому будуть наші пілоти.

Які напрямки логістики противника страждають у першу чергу? Костянтинівка. Саме з боку Торецька, тобто з півдня. Основний напрямок російського наступу. Ну і Бахмут. Тобто варіанти з Часовим Яром і дорогою на Слов'янськ, де противник вже давно проривається. Альтернативні маршрути? Такого рівня – немає. Західніше – траса на Костянтинівку з Донецька, але вона теж стає дедалі небезпечнішою. Залишається східний напрямок – траса з Ростова на Бахмут. Гадаю, по ній скоро теж почнуть активно працювати. Там зовсім поруч Луганщина, яку бере під вогневий контроль Третій армійський корпус.

Блокада Донбасу виглядає дедалі реальнішою. Навколо Маріуполя їздити все складніше – там дрони «Азова». Траса Маріуполь – Донецьк стає небезпечною – про що пишуть самі росіяни. Доводиться їхати в об’їзд, а там другорядні дороги, ремонт мосту через місцеву річку, важка техніка та вантажівки швидко доберуть цей маршрут. Кільцева навколо Донецька – під ударом. Траса на Ясинувату, Авдіївку та Костянтинівку – теж. Тепер дісталися до Горлівки. Перебити логістику противника – перший крок до звільнення регіону. Примусити окупантів до жесту доброї волі. Про це Путін не говорив, але ми працюємо…