Круїз смерті: хантавірус розлетівся світом

Початок нової епідемії?

Пам'ятаєте Covid-19? Паніку, карантин, сертифікати, черги на кордоні – не забули? Скоро нагадають, мені здається.

Друзі, ми тут зі своєю війною пропустили початок нової страшної епідемії. Не виключено, що світ чекає карантин не менш страшний, ніж Covid-19. А ми ще з ним не розібралися. Тоді закрили кордони, я зробив дві вакцини, заборонили гуляти в парках, і ця зараза не оминула лише магазини «Епіцентр». Дикий цирк запам'ятали і все, а що це було по суті, тепер уже й не розберешся. Запитувати й сумніватися заборонено й небезпечно. Найкращою характеристикою історії став жарт:

– Ну, і що там зараз із Covid-19?

– Звідки я знаю? Я ж лікар, а не блогер...

Отож, світ знову здригнувся від загрози епідемії хантавірусу. Смертельного, до речі. Вірус виявлено на кораблі, там кажуть про трьох загиблих, але деякі пасажири зійшли раніше, і медики вже говорять про вісім. Зараз лайнер дістався Канарських островів, і пасажири роз’їжджаються по своїх країнах. В Україну, до речі, теж. Отже, що ми маємо на сьогодні за новинами.

Круїзний лайнер MV Hondius, на якому спалахнула смертельна епідемія хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту на Тенеріфе. Іспанські медики піднялися на борт, щоб провести фінальну перевірку перед початком висадки пасажирів. За словами іспанських чиновників, пасажири, які не виявляли ознак інфекції, проходять тестування у іспанських медиків, щоб переконатися у відсутності симптомів, після чого їх доставлять на берег на невеликих човнах.

Потім автобуси доставлять пасажирів до головного аеропорту іспанського острова, де вони сідатимуть на літаки, що прямують до їхніх країн.

За інформацією ЗМІ, судно вже оглянули профільні експерти після його прибуття до порту.

За результатами інспекції на борту не виявили гризунів, через яких раніше виникли побоювання щодо санітарної безпеки лайнера.

Після завершення медичного контролю влада має розпочати організовану висадку пасажирів найближчим часом.

Спалах хантавірусу. Нагадаємо, круїзний лайнер MV Hondius вимушено зупинився біля узбережжя Кабо-Верде через спалах хантавірусу, який уже призвів до загибелі щонайменше трьох осіб.

За даними ЗМІ, на борту підтверджено один лабораторний випадок інфекції, ще п'ять осіб перебувають під підозрою.

Круїз стартував 20 березня в Аргентині і мав завершитися 4 травня. На момент інциденту на судні перебувало близько 150 пасажирів.

Першим захворів і помер 70-річний громадянин Нідерландів. Згодом його 69-річна дружина також померла в лікарні в Йоганнесбурзі під час підготовки до евакуації. Третій загиблий – також громадянин Нідерландів, його тіло залишається на борту судна.

Відомо, що серед екіпажу є п'ятеро громадян України. Ознак захворювання у них не виявили.

Також ми писали, що 14 іспанців, які подорожували на судні і могли контактувати з хантавірусом, зобов'язали пройти примусову ізоляцію. Відповідне рішення ухвалив суд у Мадриді на запит уряду.

Лайнер після кількох днів стоянки біля Кабо-Верде попрямував до Канарських островів Іспанії. Після прибуття судна проводять медичне обстеження всіх пасажирів і членів екіпажу.

Усі пасажири лайнера, на якому стався смертельний спалах хантавірусу, вважаються особами, які контактували з інфікованими людьми. У Європейському агентстві з питань охорони здоров’я пояснили, що такий крок зроблено як запобіжний захід напередодні очікуваної в неділю стоянки судна біля іспанського острова Тенеріфе. Пасажирів без симптомів будуть репатрійовані для самоізоляції спеціально організованим транспортом, а не звичайними комерційними рейсами своїх країн. Але!

ЗМІ повідомляли, що десятки потенційно інфікованих пасажирів круїзного лайнера MV Hondius роз'їхалися по своїх країнах ще до виявлення спалаху хантавірусу. Їх не оглянули лікарі.

Органи охорони здоров'я на чотирьох континентах відстежували та контролювали пасажирів, які зійшли з круїзного лайнера, ураженого хантавірусом, до виявлення смертоносного спалаху, а також намагалися знайти інших, хто міг контактувати з ними з того часу.