Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Рейтинги Путіна падають. Як Кремль рятуватиме диктатора?

фото: згенероване ШІ/glavcom.ua
Падіння популярності російського лідера серйозно налякало «бункерного» та його оточення. Там навіть за офіційними опитуваннями «Левада-Центру» зростає кількість тих, хто готовий до протестів.

Не незадоволених, не тих, хто не схвалює курс влади, а тих, хто говорить про особисту участь у протестах. Зрозуміло, що говорити й робити – це різні речі. Але в Росії ризикнути так відповісти на запитання соціологів – теж страшно. Тож навіть причесані відповіді можуть налякати слабконервового короля таємної валізи.

І навіть Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) вже пів року реєструє падіння рівня довіри до Путіна. Офіційні кремлівські соціологи так пишуть! Уявляєте, яка реальна картина? Тільки за неповні п'ять місяців 2026 року падіння рейтингу ватажка стада на 10%! З переляку в травні взагалі припинили публікувати результати! Хай нас не зачепить, сказали.

Але потім знайшли спосіб виправити ситуацію. Від телефонних опитувань перейшли до поквартирного обходу. Хто там незадоволений Путіним? Ось особисто при свідках і скажи це. За місцем проживання. А то осміліли, блін. І відразу зростання! Можуть, коли захочуть. Правда, всього на 1,2%.

Звісно, проводити опитування особисто – це сильний хід. Особливо якщо ходити з дільничним або одразу з поліцейським нарядом. З іншого боку – від реальності не сховаєшся. СВО з легкої прогулянки давно перетворилося на джерело роздратування. Для тих, кого це практично не торкнулося.

Зростають ціни, проблеми з виїздом за кордон, відключення інтернету, заборона соціальних мереж, закручування гайок. А в Туапсе, Рязані та Пермі взагалі наочна агітація повним ходом. Переконлива. І в прифронтових областях.

А знущальний Указ Зеленського був просто фінішною рискою і вишенькою на торті. Страх Путіна перед обстрілом і безпорадність з приниженнями під час підготовки параду всі бачили. Додайте до цього страх перед можливою мобілізацією. Які вже тут рейтинги. Так можна і вибори програти. Звичайно, результат виборів завжди можна підтасувати.

Адже товариші по ОЗУ теж не чекатимуть підрахунку голосів. Постарілого, що втратив популярність, ватажка можуть швидко зжерти його ж люди. Зазвичай у Росії влада змінюється саме таким чином. А вибори там залишаються складним і незрозумілим ритуалом.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
