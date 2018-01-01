Лавров запевняє, що Росія не збирається визнавати «ДНР» та «ЛНР»

Лавров вважає, що «відступ від Мінських угод буде колосальною помилкою»

Москва зберігає прихильність Мінським угодам, тому не має наміру визнавати самопроголошені «ДНР» і «ЛНР». Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі телеканалу «Росія-1». На думку міністра, «відступ від Мінських угод буде колосальною помилкою». «Знаєте, ми,



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Глава МЗС Росії Сергій Лавров

Лавров вважає, що «відступ від Мінських угод буде колосальною помилкою»

Москва зберігає прихильність Мінським угодам, тому не має наміру визнавати самопроголошені «ДНР» і «ЛНР».

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі телеканалу «Росія-1».

На думку міністра, «відступ від Мінських угод буде колосальною помилкою».

«Знаєте, ми, на відміну від деяких наших міжнародних колег, все-таки люди слова, і дане слово, особливо коли це стало предметом переговорів, і коли це схвалено радою безпеки, ми завжди тримаємо і виконуємо», - сказав Лавров.

Глава МЗС РФ також заявив, що українська влада робить «колосальну помилку» ухваленням закону про реінтеграцію Донбасу. «Я вважаю, що той, хто зробить перший крок зі зламу Мінських домовленостей, зробить колосальну помилку», - додав Лавров.

Натомість у МЗС України відповіли, що «злам» Мінських домовленостей - це триваюче невиконання РФ своїх зобов'язань і продовження агресії».

До слова, Лавров також назвав «небезнадійним» результат останньої зустрічі у Дубаї помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника Держддепу США по Україні Курта Волкера.