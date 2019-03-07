«Нафтогазу» в першу чергу потрібно займатися розвитком внутрішнього видобутку газу

Всі можливості для розвитку власного видобутку Кабмін вже створив

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Итак, правительство объявило открытый конкурс на должность главы правления компании Нафтогаз Украины. 22 марта истекает срок действия старого контракта, а 23 марта – старт тридцатидневной компании. Так что если у кого есть желание поработать в госкомпании на благо Украины и за неплохую зарплату – можете попробовать свои силы. Кстати, я предупреждал еще пару недель назад, что автоматического продления контракта с главой Нафтогаза Андреем Коболевым не будет. Потому что у Кабмина есть ряд претензий и по отсутствию особых успехов в решении задачи повышения добычи газа, и по зарплатам с премиями руководству. И если два последних момента вызывают больше дискуссий и шума, то с повышением внутренней добычи нынешнее руководство не слишком справлялось, увы. Но меня закидали ссылками и сообщениями, что контракт продлен и Коболев остается. Ну, время все расставляет по местам.

Кстати, именно от добычи и стабильной работы ГТС будет зависеть зарплата руководителя. Но она точно не будет такой высокой, как сегодня. Это позиция Кабмина. Хотя ключевой претензией, повторюсь, остается провал развития добычи газа – даже инвестиции не все освоили, проигрывая тендеры по разработке недр.

Отдельно подчеркну – не стоит рассматривать эту новость, как «Увольнение Коболева». Срок контракта истек. Вполне логичное решение провести конкурс по всем международным стандартам, открытый, прозрачный, согласно постановлению Кабмина за номером 777. И Андрей Коболев имеет законное право в этом конкурсе принять участие. Более того, он может предъявить не только план развития компании, но и результаты своей работы на посту. Так что все карты в руки.

Ключевое требование правительства – соискатель этой вакансии должен быть скорее технократом, а не политиком, а ключевая задача, которую перед ним ставят – РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ДОБЫЧИ ГАЗА. Редко пользуюсь Капслом, но тут это реально важно подчеркнуть. Все возможности для развития собственной добычи Кабмин создал – дерзайте. Да, еще ключевой момент. Команда отличных украинских юристов, которые победили Газпром в судах, остается на месте. У них впереди новые битвы, пока они отлично справлялись и я искренне желаю им этого российского монополиста дожать и пустить по миру.

Джерело: site.ua

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