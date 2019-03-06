«Чернігівгаз Збут» пояснив, як формується структура ціни газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майже 90% грошей, сплачених населенням, йде державним компаніям групи «Нафтогаз»

Для клієнтів ТОВ «Чернігівгаз Збут» в рахунках за лютий з`явилася нова інформація. Нарахована до сплати сума за спожитий газ розподілена між всіма учасниками, що забезпечують газопостачання. Таким чином мешканці області отримали доступні та прозорі дані про розподіл їхніх платежів за газ.

В рахунках за газ, використаний в лютому, споживачі Чернігівської області змогли побачити, як розподіляються їхні кошти між учасниками газового ринку. Зокрема, що основна доля платежу припадає на вартість газу як товару. З діючої ціни газу для побутових потреб майже 90% грошей, сплачених населенням, йде державним компаніям групи «Нафтогаз» - безпосередньо оптовому постачальнику НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укртрансгаз» за послугу транспортування газу магістральними мережами.

Залишок коштів – близько 10%, перерозподіляється на місцеві компанії. Газорозподільне підприємство отримує свій тариф на розподіл природного газу - це 8,8% із суми платежу. Решта 2,2%, а це приблизно 19 коп., залишається на рахунку збутівської компанії.

«Незважаючи на здорожчання ціни газу з 1 листопада, держава не підвищила тарифи для місцевих компаній, які безпосередньо контактують зі споживачем і надають послуги різного напрямку – від консультацій та виставлення рахунків, до технічного обслуговування мереж. При цьому, низька платоспроможність населення призводить до ще більшого накопичення боргів, що негативно впливає не лише на фінансовий стан нашої компанії, а й унеможливлює своєчасні розрахунки з монопольним оптовим постачальником», - повідомив директор ТОВ «Чернігівгаз Збут» Іван Луста.

Новий формат рахунків за газ містить необхідну інформацію по нарахуванням і особовому рахунку споживача. Зокрема, зазначений обсяг газу в енергетичних одиницях, є інформація про сервіси для дистанційної взаємодії з фахівцями компанії, тощо.