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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Наступ росіян на Покровськ може стати для них фатальним

glavcom.ua
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На Покровському напрямку йдуть тяжкі бої у районі Воздвиженки, Михайлівки та Новогродівки
фото: zsu.gov.ua

Чи дійдуть окупанти до Покровська?

Коротко про ситуацію на основних напрямках наступу противника у Донецькій області. Отже:

Часів Яр. Звання «Фортеця» це українське місто вже заслужило. Противник обіцяв взяти його у березні. Потім у квітні, до 9 травня, і не раз заявляв, що вже взяв. За фактом уперся у канал, поклав купу людей та техніки, тричі намагався оточити місто, але так нічого і не зміг зробити. За добу п'ять великих штурмів біля Андріївки та Іванівського. Усі п'ять відбито. Усі позиції залишилися за нами.

Торецьк. ЗСУ тиждень тому сплутали плани супротивника, але ні. Окупанти підійшли до міста та штурмують постійно. За добу у районі Торецька – 21 серйозний штурм. Саме місто вночі штурмували п'ять разів, чотири бійки тривають вранці. Місто артою та КАБами стирають.

Нью-Йорк. Противник поспішив ще позавчора заявити про взяття міста, але... друга доба не може вибити ЗСУ з позицій. Від цього зовсім звіріє – на Нью-Йорку дуже жорстокі бої, але частина міста залишається за нами. Стратегічного значення там як би й немає – основні напрямки це Торецьк та Покровськ.

Покровський напрямок. Тяжкі бої у районі Воздвиженки, Михайлівки та Новогродівки. Для розуміння: нещодавно тут була повна жесть – 50 штурмів за добу! Так ось, за вчора – 63. Половина на названі три кишлаки. Станом на ранок три бойові зіткнення продовжуються. Так, супротивник просувається щодня. Причини очевидні – на пріоритетний напрямок він кидає усі резерви. Особовий склад підвозять безперервно, техніку перекидають, звідки можуть, навіть з Часового Яру.

Втрати тут відповідні. Тільки за добу підтверджених з відео 325 окупантів із них 133 «трьохсоті». У півтора раза більше ніж напередодні. 13 машин у нуль, 14 пошкоджено. Мінус 3 арт-системи та чотири броньовики. Щодня противник втрачає на шляху до Покровська масу людей та техніки. Дефіцит ресурсів вже дається взнаки, але вони поспішають і не економлять. За таких втрат «у полях» реальних шансів взяти Покровськ в окупантів немає.

Вони вже близько до Покровська, його вже можуть дістати ствольною артою, але не ризикують підтягувати її близько до лінії фронту. Взяти Покровськ вони не зможуть саме тому, що ресурсів не вистачить на проходи промзоною та житловими кварталами. Це гірше, ніж Авдіївка чи Бахмут. Згадайте, скільки часу та сил вони втратили там. Повторити? Точно не влітку та не восени. Але евакуюватися людям із міста варто вже зараз. Взяти не зможуть, але обстрілами та КАБами зноситимуть щодня.

Заморозити до зими чи весни та знову вперед? Хороший варіант, але тепер є війна у Курській області, яка також пожирає ресурси. Утримувати оборону там і продовжувати тиснути на кількох ділянках? Так і вийде, але резервів для штурму Покровська тоді точно не буде. Сьогодні Росія перетворилася на країну з обмеженими можливостями. Так що обріжуть трасу на Костянтинівку і битимуть з арти по місту.

Противник просто зобов'язаний навіть у цій ситуації знайти резерви для спроби наступу на Лиманському напрямі. Із загрозою відрізати Донбас від Харкова. Вони активно шукають слабке місце, за добу 11 штурмів, намагалися прорватися у семи різних місцях, але взагалі без результату. Резервів немає. А без реалізації на Лиманському напрямі це тотальне жертвопринесення заради виходу до Покровська буде стратегічною аферою. Вони видихаються. Намагалися відкусити забагато за один раз і подавилися. Вони на межі. І незабаром вся ця конструкція може капітально просісти.

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Джерело
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Теги: росія окупанти Донбас війна путін Торецьк Україна Часів Яр Курщина

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Кирило Сазонов

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