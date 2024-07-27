Головна Новини
search button user button menu button

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
фото: nasbu.edu.ua

НСЖУ та Академія СБУ об'єднують зусилля для протидії ворожій пропаганді

25 липня у Національній академії Служби безпеки України відбувся спеціальний показ документальної стрічки «На межі: історія незламності редактора прифронтової газети». Фільм створений інформаційною службою НСЖУ.

Головний герой фільму – Василь Мірошник, редактор газети «Зоря» із Золочева на Харківщині. Щотижня він долає 400 км прифронтових доріг, аби самотужки доставити свіжий номер читачам, навіть у села, що розташовані впритул до кордону з Росією.

У показі взяли участь знімальна група НСЖУ, головний герой фільму Василь Мірошник, голова НСЖУ Сергій Томіленко, перша секретар НСЖУ Ліна Кущ, воєнкори з Харкова Ганна Черненко та Володимир Павлов. Перед учасниками показу виступив ректор Академії СБУ Андрій Черняк.

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото) фото 1
фото: nasbu.edu.ua

За словами Сергія Томіленка, НСЖУ розглядає показ стрічки і дискусію після неї як гарну можливість зрозуміти роль і значення журналістики під час війни, роль і значення правдивої інформації для боротьби з ворожою дезінформацією.

«Це також гарна нагода спільно обговорити внесок, який співробітники СБУ і журналісти роблять в оборону України», – сказав Томіленко. Він наголосив на тому, що журналісти високо цінують роботу працівників спецслужб і військових. Проте ризикувати під час війни – це їхній обов’язок. Натомість, цивільні журналісти могли б працювати лише у тилових редакціях, проте багато хто з них, усвідомлюючи надзвичайні ризики для себе, їде на фронт або постійно працює у прифронтовій пресі, висвітлюючи важливі події, документуючи воєнні злочини і доносячи слово правди до українців.

«Росіяни розглядають занурення людей у токсичну бульбашку пропаганди важливою складовою свого наступу. Ми опираємося цьому наступу. Ми підтримуємо прифронтові газети і дуже захоплюємося мужністю тих журналістів і редакторів, які відроджують свої газети і так як Василь Мірошник, ризикуючи життям, доставляють газети до своїх читачів», – сказав Сергій Томіленко.

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото) фото 2
фото: nasbu.edu.ua

Томіленко наголосив, що для українців українська газета є одним із символів державності і контролю над певною територією.

«Багатьох людей із фільму, знятого у квітні, на жаль, уже немає,  На Золочівщині зараз усе виглядає дуже погано… Людей немає… Вони виїхали або їх просто вбили. Наведу приклад. Я робив матеріал про евакуацію, коли вивозили дітей. Просто вчасно побачив дрон, який завис над машиною поліції. Якби не помахав: «хлопці, не виходьте», на них кинули б (боєприпас, – ред.)… Адреналіну стільки, що ви не уявляєте…», – розповів під час обговорення картини Василь Мірошник.

За словами Василя Мірошника, редакцію «Зорі» обстрілювали щонайменше вісім разів. «Будинку навпроти, який був у кадрі, вже немає. Там убило дуже багато мирних людей, згоріли військові, і не тільки. Те, що з весни відбувається в Золочівській громаді, це жах», – сказав Василь Мірошник.

Він, однак, наголосив, що на прифронтових територіях люди хочуть читати газети і дізнаватися з них правду. Зокрема, великий інтерес викликають матеріали про військових.

Василь Мірошник
Василь Мірошник
фото інформаційної служби НСЖУ

Ректор Національної академії НСЖУ Андрій Черняк наголосив на важливості роботи медіапрацівників у інформаційному протистоянні російській пропаганді.

«Сьогодні ми побачили фільм про українських героїв-медійників. Адже з початком повномасштабної війни гібридна війна не закінчилася, і слово часто стає більш значущою зброєю, ніж куля. Розуміючи це, ми усвідомлюємо важливі завдання, як стоять перед Україною: донесення правди, боротьба проти ворожої пропаганди. Тому роль медійників дуже зросла. Про це свідчать і втрати, які понесли українські журналісти: з початку повномасштабної агресії загинуло більше 90 медійників», – сказав Андрій Черняк.

Виступає Андрій Черняк
Виступає Андрій Черняк
фото: nasbu.edu.ua

Особливо Андрій Черняк наголосив на ролі журналістів на прифронтових територіях, де подекуди повністю відсутні електрика та інтернет.

Теги: СБУ війна інтернет військові росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог почав просуватися на ділянці фронту, яка роками залишалася статичною
Ресурси на межі. Нові виклики для ЗСУ та ворога 
17 липня, 11:05
Саме існування непокореної України є загрозою для РФ, а її знищення заявлено стратегічною метою
Чи зможуть мирні переговори зупинити російську агресію?
19 липня, 17:48
Наразі в Німеччині інструктори з 14 країн навчають українських військових керувати танками або системами протиповітряної оборони, такими як Patriot і IRIS-T і не лише
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
28 червня, 07:49
Тренера, який ображав військового, супроводили до буса ТЦК
В Одесі фітнес-тренер образив ветерана і побажав смерті всім захисникам
6 липня, 14:22
У другому турі змагаються реформіст Масуд Пезешкіан і ультраконсерватор Саїд Джалілі
В Ірані розпочався другий тур президентських виборів
5 липня, 08:39
Зеленський відреагував на нові Patriot від партнерів
Зеленський про нові Patriot від партнерів: «Дякуємо, але цього недостатньо»
10 липня, 05:28
Волошин у фотоблогу відреагував на потрапляння до «Миротворця»
Відомий український блогер потрапив до бази «Миротворця»: деталі
16 липня, 20:43
Експерт пояснив: закон передбачає, що цілі галузі української економіки, які за 10 років не зможуть побудувати з нуля нове виробництво, яке буде відповідати нормам ЄС, повинні будуть закритися
Федерація роботодавців України б'є на сполох: «Закон про промислове забруднення – це бомба»
19 липня, 14:03
Артилерія та російська авіація знищують міську забудову Ньою-Йорка
Оприлюднено моторошні світлини боїв та «прильотів» по Нью-Йорку
24 липня, 16:56

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9774
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8840
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8584
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua