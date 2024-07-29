Китай «перекрив» Росії 80% платежів у юанях – ЗМІ

Компаніям країни-агресора стало майже неможливо проводити платежі у китайській валюті

Китай не хоче мати справи із російським бізнесменами та їх платежами. Так, ситуація з російськими платежами до Китаю продовжує погіршуватися: китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях. Про це пишуть росЗМІ.

Китайська сторона посилює вимоги з грудня 2023 року. Тоді президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти кредитних організацій третіх країн за співпрацю з російськими підсанкційними компаніями та допомогу військово-промисловому комплексу.

Після чергового посилення санкцій у червні, коли США включили до визначення військово-промисловому комплексу РФ усіх підсанкціонованих осіб, у тому числі російські банки, на китайській стороні перекази стали зависати до кількох тижнів, після чого їх нерідко скасовують без пояснення причин. У результаті, за його словами, клієнт зазнає втрат на курсі та конвертації. «Комісію візьмуть, а платіж виконаний не буде», – зазначило джерело.

«Банки нічого не запитують: гроші просто зависають на кореспондентських рахунках на 30-40 днів і повертаються назад», – каже керуючий партнер російської консалтингової компанії.

За його словами, іноді товар прибуває в Росію, і китайський постачальник не може отримати свої гроші протягом п'яти-шести місяців. Однак нерідко постачання триває на умовах післяплати.

Російським компаніям все частіше доводиться вдаватися до послуг посередників – платіжних агентів або «торговельних будинків».

На даний момент на платіжних агентів припадає близько 30% платежів. Використання посередника призводить до здорожчання угоди, оскільки клієнтам потрібно закладати додаткову комісію. У середньому вона становить 3-5%, але може сягати 8-10% залежно від складності логістичного ланцюжка та суми угоди. При цьому, щоб угода не потрапляла під ризики комплаєнсу (це є відповідністю будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам або правилам, – «Главком»), або нормам і була непідсанкційною, може знадобитися не лише проводити «нейтральний» платіж, а й фактично ввезти товар із КНР спочатку до нейтральної юрисдикції, а потім уже відправляти до Росії.

Раніше стало відомо, що після останнього пакета санкцій США стало дуже важко або навіть неможливо здійснювати прямі платежі з Китаю в Росію, навіть з використанням юаня.Топ-менеджери трьох російських експортерів сировини сказали що торгівля з Китаєм стала азартною грою, оскільки прямі платежі в юанях все частіше заморожуються або відкладаються.

Нагадаємо, США планують запровадження жорсткіших санкцій проти іноземних компаній, які продовжують співпрацювати з Китаєм у сфері напівпровідникової мікроелектроніки.