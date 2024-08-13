Мирні плани Китаю та Росії згоріли у Курській області

Як мирні плани Китаю розсипаються на російській землі під наступом ЗСУ

Про реакцію Китаю, Путіна і їх «мирні плани»: трохи по політичний аспект переносу війни на територію ворога.

Китай відреагував на події у Курській області закликом до деескалації. У заяві МЗС Китаю йдеться про те, що «зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною».

Крім того, Путін почав генерувати істеричні заяви про «ніяких перемовин з Зеленським».

Ці події, на мою думку, треба розглядати разом, бо ці заяви виходять з однієї логіки – оцей «мирний план Китаю», який є не більше ніж помʼякшеною версією «мирного плану» Путіна (капітуляція України) згорів 6 серпня і немає особливих ознак того, що у нього зʼявиться новий шанс на серйозне обговорення.

Давайте по пунктах. Чого хоче Китай?

Китай зацікавлений в тому, щоб Росія ставала все більш залежною. Бо саме РФ є страховочним майданчиком і як постачальник відносно дешевих ресурсів. Китаю вкрай важливо, щоб Росія зберігала керованість і залишалася відносно надійним контрагентом. Тому оті всі фантазії що Китай спить і бачить як забирає у Росії Сибір – маячня. Китаю не потрібно контролювати Сибір, адже РФ і так віддасть КНР все, що їм потрібно. Китай не хоче надто сильно брати участь у війні в Україні, хоча і постачає РФ товари подвійного призначення. Бо вони вже перебувають у стані холодної торговельної війни з США і не хочуть додаткової політичної і економічної ескалації з Європою. Крім того, питання вторинних санкцій активувалося і бажання потрапити під санкції двох ключових торговельних партнерів (США і ЄС) у КНР немає.

Мирний план Китаю – це спроба продемонструвати свою субʼєктність для країн «глобального Півдня» і власну спроможність вирішувати глобальні питання, залишаючись номінально нейтральними.

Але цей мирний план свідомо вигідний Росії і дозволяє у разі виконання оголосити про свою перемогу. Але при цьому він наче апелює до гуманізму, бо головне ж «зупинити кровопролиття». Хлопці з КПК це якраз ті люди, які думають про людські життя, ага.

Так от, оці усі плани «миру заради збереження життів» (лицемірна маячня) і «миру з урахуванням реалій на землі» горять як солома, якщо Україна займає хоча б квадратний кілометр російської території. Справжньої російської території. І навіть якщо операція на території Росії розглядає контроль її території як побічний ефект – китайці усе розуміють і Путін усе розуміє. Тому і така нервова реакція.

Крім того, у нас деякі довбні сміялися з Саміту миру, але його декларації на першому етапі доволі чіткі (наприклад, у частині Запорізької АЕС). І українські дії їх ніяк не порушують.

Не буде нічого поганого якщо у декларації другого Саміту миру зʼявиться пункт про те, що сторони мають повернути один одному зайняті території. Головне – не перетворювати це у самоціль. Військово-політичне керівництво проявило гнучкість і креатив. Гнучкість має бути перевагою і надалі.

Тепер давайте трохи про непримиренність Путіна з його «не буду вести перемовини».

По-перше, це було вже. Багато разів з початку війни він про це казав, а потім повертався до теми перемовин. Він патологічно бреше і легко відмовляється від власних слів.

По-друге, я про це багато разів казав – він або його наступники будуть вести реальні перемовини тільки коли:

або отримає дуже боляче по зубах і ситуація для неї буде дуже небезпечною

або коли потенціал ЗС РФ виснажиться настільки, що продовжувати далі війну для Росії буде неможливо

або коли внутрішня стабільність режиму дасть тріщину – економічну, соціальну, політичну

або коли співпадають 2 або 3 з цих або.

Його вторгнення у Курську область вивело з себе і його система доволі погано відреагувала на «чорного лебедя». Захід не побоявся і навіть схвали ескалацію, чого він теж не чекав.

Тому він бігає і робить напівістеричні заяви «спасітє памагітє». Це добре. Нам і партнерам треба скористатися вікном можливостей, коли червоні лінії стали коричневими.