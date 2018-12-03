Наступним кроком має бути введення візового режиму з Росією

На кордоні стіна, рів з крокодилами і міномети :) Так і будемо жити

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Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект №0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Понятно, что это формальность. Ритуал. Потому что никакой дружбы, партнерства и сотрудничества давно нет. Но, нужная формальность. На законодательном уровне нужно четко указать, что этот сосед - враг, агрессор и бешеная собачка.

Ждем введения визового режима. «Партия войны» еще года два назад предлагала закрыть этот вопрос. На границе стена, ров с крокодилами и минометы :) Так и будем жить. Это не агрессия - это просто гигиена

Джерело: блог Кирила Сазонова

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