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    Думки вголос

    Наступним кроком має бути введення візового режиму з Росією

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Наступним кроком має бути введення візового режиму з Росією

    На кордоні стіна, рів з крокодилами і міномети :) Так і будемо жити

    Мовою оригіналу

    Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект №0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

    Понятно, что это формальность. Ритуал. Потому что никакой дружбы, партнерства и сотрудничества давно нет. Но, нужная формальность. На законодательном уровне нужно четко указать, что этот сосед - враг, агрессор и бешеная собачка.

    Ждем введения визового режима. «Партия войны» еще года два назад предлагала закрыть этот вопрос. На границе стена, ров с крокодилами и минометы :) Так и будем жить. Это не агрессия - это просто гигиена

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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