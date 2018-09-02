Проста формула від Медведчука: Гройсману - війна, Тимошенко - підтримка

Віктор Медведчук

Що ми маємо на сьогодні зі свіжих передвиборних новин?

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Виктор Медведчук достаточно жестко наехал на премьера Владимира Гройсмана. Похоже даже на объявление войны. С другой стороны он в каком-то интервью поддержал кандидатуру Юлии Тимошенко. В принципе, комментировать тут нечего, все на поверхности и сложить два плюс два сможет даже далекий от политики человек. Правда, по ФБ уже гуляет теория, что все гораздо сложнее. Дескать – Медведчук думает совсем не так, а говорит так. Специально потому что это вот такая хитрая комбинация.

Это, простите, полная ерунда по двум причинам. В первую очередь я не забывал бы про бритву Оккама и не искал сложных хитрых версий там, где все достаточно просто. Ну, где наши политики с их высокой самооценкой и хитрые комбинации и игрой в притворяшки. Думаю, Медведчук сказал и сделал именно то, что хотел. Вторая причина, которая прекрасно подтверждает простое объяснение – недавнее заявление Путина во время общения на прямой линии. Он сказал, что верит, что отношения с Украиной будут восстановлены и проблема Донбасса будет решена, но… Но не с той властью, которая сейчас в Киеве.

Вот своим ртом Путин это сказал. А потом соратники не раз повторили. И очень просто догадаться, что если с этой властью договориться не получается и не получится, то есть и другая. Альтернативная. С которой Кремлю будет гораздо проще найти выгодный Москве компромисс. Более достойные кандидаты. Так что нового мы услышали сейчас? Или Виктор Владимирович не только сам притворяется, но и кума убедил стать актером? Не смешите. Я сам люблю травить байки, но это уровень боцмана сотого левела. Все просто. Ничего нового. Гройсману – война. Тимошенко – поддержка. И никаких сложных интриг, я вас умоляю. Хотя, во всех этих раскладах не хватает одной фамилии, да?

Джерело: site.ua

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