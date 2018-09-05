Путін демонстративно образив Трампа. Що далі?

Іскандер не до сміху, а ось Томогавки посміхаються дуже багатозначно і в явному передчутті

Мовою ориігналу

Российские и сирийские самолеты нанесли удар в провинции Идлиб, которую удерживают повстанцы, выступающие против режима диктатора Башара Асада. Погибли мирные жители. Не в первый и не в последний (наверное) раз Кремль и его союзники бомбят города с гражданским населением. В принципе – ничего удивительного. Мы видели атаки с применением химического оружия в той же Сирии, бомбежки гражданских кварталов и больниц, обстрелы из Градов украинского Мариуполя, Красногоровки и Авдеевки. Перечислять можно долго, но в этот раз есть одна очень важная с точки зрения политики деталь. И очень опасная для Путина.

Убийства гражданских для Кремля дело привычное, но иногда это заканчивается прилетом американских «Томогавков». Так бывает. Не всегда, но бывает. Так вот авиаудар был нанесен через несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа. В котором он предостерег РФ именно от атаки на Идлиб. Которую заранее назвал опрометчивой. То есть была у Трампа информация о планах Кремля от американской разведки, он принял решение предотвратить бомбежку и не просто позвонил в Москву или передал пожелание через послов – нет. Он сам выступил с заявлением. То есть предупредил лично в максимально убедительной форме. И что в результате? Путин демонстративно «забил» на американское предупреждение. Очень напрасно.

Дело уже не просто в убийствах мирных жителей – Путин прямо проявил неуважение к Трампу, фактически выставив его слабаком типа Обамы. Мол, говори, что хочешь, а я буду бомбить. А кому не нравится, тот может выразить глубокую озабоченность. Зная характер Трампа можно уверенно предположить, что эта самая глубокая озабоченность может принять самые неприятные для Кремля формы. Трамп не тот человек, которого можно вот так демонстративно игнорировать. Для него это потеря лица и признание роли слабака и второго номера. Признание беспомощности. Трамп на это не пойдет, а Конгресс охотно поддержит самые жесткие шаги. В общем, Искандерам не до смеха, а вот Томогавки улыбаются очень многозначительно и в явном предвкушении.

Джерело: site.ua

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