Путіна знову принизили публічно

Володимир Путін

Президента Росії продовжують не кликати на престижні міжнародні заходи

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Тут польский президент Анжей Дуда порадовал очень. Такую оплеуху Путину отвесил, что в Кремле наверняка в состоянии ярости. Понятно, что Украина не менее жестко относится к властям России, а у США больше возможностей, но… поляки умеют бить по самым больным идеологическим местам. Ну это как мужчину по самому дорогому ударить, так Путина по месту, которое называется «дедывоевали». Пока в Кремле еще думают над ответом, но ассоциация после таких польских оплеух с анекдотом про боксера. Который после боя рассказывает – вышел на ринг, прозвучал гонг, я подошел к сопернику и вдруг выключили свет. А включили уже в раздевалке, где я лежал на кушетке.

Итак, Варшава не пригласила Путина принять участие в мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной начала второй мировой войны, которые пройдут в Польше в сентябре. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил пресс-секретарь президента Польши Анджея Дуды Блажей Спыхальский. То есть решение именно президентское, потому что польский МИД вроде как просил пригласить хозяина Мордора на мероприятия. Но у Анжея Дуда мягко ответили, что консультации с МИД страны носили неофициальный характер, и администрация президента не обращалась в ведомство за рекомендациями. То есть вы же понимаете масштаб трагедии? Все, что связано со Второй мировой войной для РФ - культ на уровне религии. Монополия на победу, ролевые игры в Сталинградскую битву, «можем повторить», бессмертный полк и прочие дедывоевальские заморочки. А тут - даже не пригласили на мероприятие. Обидно? Не то слово.

Самое смешное, что пригласили всех остальных участников. В том числе и страны, граждане которых воевали в составе армии СССР. То есть представителей бывших советских республик пригласили всех, кроме России. Тонкое унижение, согласитесь. Поляки мотивировали этот выбор с тонкой иронией, Мол, «приглашения были разосланы, руководствуясь современным, а не историческим контекстом», потому от присутствия Путина решено было отказаться. Хорошее объяснение. Мол, в современном мире говорить с РФ уже приличные страны не хотят. Хотя, в Варшаве не забыли, как Сталин с Гитлером фактически разделили Польшу в 1939 году. То есть два агрессора было по факту. Но Берлин признал исторические ошибки и извинился, а Москва по-прежнему генерирует бред в формате «можем повторить».

Чем дальше, тем чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда Путина не зовут на приличные мероприятия. С ним не хотят разговаривать и иметь какие-то дела. Брезгуют. Слишком токсичен. Вот такой результат «многоходовочек», в ходе которых он «снова всех переиграл». Резюмируя, я бы пошутил на тему знаков на заведениях общественного питания в стиле «собакам вход воспрещен», но я слишком люблю собак, чтобы позволить себе даже в шутку такое сравнение. Собачки многим нравятся и вообще – друзья человека. Так что не будем их обижать такими ассоциациями.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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