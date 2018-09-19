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    Думки вголос

    Російську агентуру в Україні варто брати на облік

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Ілюстраційна світлина - Російську агентуру в Україні варто брати на облік
    Ілюстраційна світлина

    Такий закон нам був потрібен ще в 2014 році

    Мовою оригіналу

    Ладно, поскольку эта информация под видом страшной зрады уже просачивается, расскажу немного про реальную картину.

    «Да» три раза. Да, у нас будет закон об иностранных агентах. Да, российскую агентуру нужно ставить на учет. И еще раз да, речь идет только об агентах Мордора.

    Никто не собирается душить тех, кто работает на гранты ЕС или США. Просто в Раде есть мнение, что российская агентура и финансируемые Кремлем проекты слишком хорошо себя чувствуют. И их стоит учитывать отдельно, как агентов. Никаких репрессий - Запад не поймет и вообще у нас верховенство права. Но на учет поставят. И попросят показать источники и суммы. Эту идею поддерживают во всех фракциях кроме одной. Но на регионалов плевать.

    Это ни в коем случае не коснется грантовых СМИ, общественных организаций и прочих - это исключительно право Украины на самозащиту от щупалец из одной конкретной страны. Из Мордора, да. Пока это на уровне дискуссий и обсуждения.

    Можете считать меня ретроградом, но я думаю, что такой закон нам нужен был еще в 2014 году. И это пока вся информация

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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