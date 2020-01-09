Катастрофа літака МАУ: в РНБО повідомили, що українські фахівці робитимуть в Ірані



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В Тегерані українські слідчі будуть проводити ідентифікацію тіл загиблих при катастрофі літака Boeing 737, з'ясовувати обставини, за яких сталася трагедія Фото: Олексій Данилов, Facebook

Склад української групи нараховує 45 чоловік

До Тегерана з України вирушила слідча група з 45 осіб 12 установ. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов після вильоту в середу ввечері до Ірану літака Міноборони України з експертами.

«Була сформована група з представників високого рівня, яка зараз вирушає до Тегерана, до якої входять представники 12 установ. Всі провідні установи, які повинні брати в цьому участь, представлені в цій групі. В цілому склад групи нараховує 45 чоловік, і вони вирушають до Тегерана, щоб зробити все необхідне, що має зробити наша держава», - підкреслив секретар РНБО.

За його словами, в Тегерані українські слідчі будуть проводити ідентифікацію тіл загиблих при катастрофі літака Boeing 737, з'ясовувати обставини, за яких сталася ця трагедія.

Данілов впевнений, що результати роботи українських фахівців в Ірані щодо з'ясування причин авіакатастрофи будуть дуже якісними.

Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.

До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.

Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.

Джерело: Інтерфакс-Україна