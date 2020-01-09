Оголошено претендентів на посаду голови Національної служби здоров'я України
9 січня розпочнеться тестування кандидатів на знання законодавства та англійської мови
Посада голови Національної служби здоров’я України є вакантною з листопада 2019 року
На посаду голови Національної служби здоров’я України є восьмеро претендентів.
Відповідний перелік кандидатів оприлюднено на сайті Національного агентства з питань державної служби.
Так, згідно з документом, на посаду керівника Національної служби здоров’я претендують:
- співробітник НСЗУ Андрій Віленський;
- народний депутат 7 та 8 скликань Андрій Шипко;
- ексзаступник директора держпідприємства «Комітет з гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України» Юлій Хомутовський;
- голова громадської організації Revival Institute for Future Вадим Арістов;
- заступник голови Чернівецької ОДА Василь Гостюк,
- в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан;
- заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева;
- підприємиця Марина Алтухова.
Як зазначили в Національному агентстві з питань держслужби, 9 січня о 10 годині розпочнеться тестування кандидатів на знання законодавства, о 13 годині - тестування з англійської мови.
Нагадаємо, посада голови Національної служби здоров’я України є вакантною з листопада 2019 року, коли тодішній керівник Олег Петренко подав у відставку.