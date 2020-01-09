Оголошено претендентів на посаду голови Національної служби здоров'я України



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9 січня розпочнеться тестування кандидатів на знання законодавства та англійської мови

Посада голови Національної служби здоров’я України є вакантною з листопада 2019 року

На посаду голови Національної служби здоров’я України є восьмеро претендентів.

Відповідний перелік кандидатів оприлюднено на сайті Національного агентства з питань державної служби.

Так, згідно з документом, на посаду керівника Національної служби здоров’я претендують:

співробітник НСЗУ Андрій Віленський;

народний депутат 7 та 8 скликань Андрій Шипко;

ексзаступник директора держпідприємства «Комітет з гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України» Юлій Хомутовський;

голова громадської організації Revival Institute for Future Вадим Арістов;

заступник голови Чернівецької ОДА Василь Гостюк,

в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан;

заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева;

підприємиця Марина Алтухова.

Як зазначили в Національному агентстві з питань держслужби, 9 січня о 10 годині розпочнеться тестування кандидатів на знання законодавства, о 13 годині - тестування з англійської мови.