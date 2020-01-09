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    Здоров'я

    Оголошено претендентів на посаду голови Національної служби здоров'я України

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    9 січня розпочнеться тестування кандидатів на знання законодавства та англійської мови - Оголошено претендентів на посаду голови Національної служби здоров'я України
    9 січня розпочнеться тестування кандидатів на знання законодавства та англійської мови

    Посада голови Національної служби здоров’я України є вакантною з листопада 2019 року

    На посаду голови Національної служби здоров’я України є восьмеро претендентів.

    Відповідний перелік кандидатів оприлюднено на сайті Національного агентства з питань державної служби.

    Так, згідно з документом, на посаду керівника Національної служби здоров’я претендують:

    • співробітник НСЗУ Андрій Віленський;
    • народний депутат 7 та 8 скликань Андрій Шипко;
    • ексзаступник директора держпідприємства «Комітет з гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України» Юлій Хомутовський;
    • голова громадської організації Revival Institute for Future Вадим Арістов;
    • заступник голови Чернівецької ОДА Василь Гостюк,
    • в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан;
    • заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева;
    • підприємиця Марина Алтухова.

    Як зазначили в Національному агентстві з питань держслужби, 9 січня о 10 годині розпочнеться тестування кандидатів на знання законодавства, о 13 годині - тестування з англійської мови.

    Нагадаємо, посада голови Національної служби здоров’я України є вакантною з листопада 2019 року, коли тодішній керівник Олег Петренко подав у відставку.

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