Чи допоможе Словаччина Україні і НАТО? Пеллегріні виступив із заявою

Новий президент Словаччини не впевнений у силах своєї армії

Словаччина хоче продовжувати бути частиною ЄС і НАТО, але водночас не хоче брати на себе додаткових зобов'язань зокрема щодо захисту країн-партнерів. Так, не можна однозначно сказати, чи Словаччина допоможе іншій країні НАТО у разі активації п'ятої статті, яка передбачає принцип колективної оборони блоку. Про це сьогодні, 26 червня, заявив президент країни Петер Пеллегріні, пише Bloomberg.

«Словаччина прагне бути міцно закріпленою в Європейському Союзі та НАТО. У той же час нація не хоче відігравати лише пасивну роль, а скоріше хоче бути співтворцем політики в цих установах», – заявив новий президент Словаччини Петер Пеллегріні.

Водночас, за його словами, кожна країна Альянсу має права та обов'язки, але він сумнівається, чи достатньо підготовлено словацьку армію. При цьому він зазначив, що Братислава не блокуватиме черговий пакет допомоги Києву на саміті НАТО у липні. При цьому він повторив, що Словаччина відмовляється відправляти в Україну військових, у тому числі інструкторів.

Нагадаємо, новий президент Словаччини Петер Пеллегріні, який вступив на посаду 14 червня, запевнив, що планує відвідати всі сусідні країни, в тому числі й Україну, хоча й не уточнив жодних часових рамок свого візиту в Україну. Новий президент, який є близьким союзником чинного прем’єра Роберта Фіцо, сказав, що планує візити до всіх сусідніх держав.