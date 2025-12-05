Головна Думки вголос Кирило Сазонов
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Чого чекати на фронті цієї зими?

Чим Кремль лякатиме нас цієї зими
фото: zsu.gov.ua

Головне – не плутати реальність і пропаганду

Друзі, я постараюся сьогодні коротко розповісти не стільки про ситуацію на конкретних ділянках, скільки про перспективи. Саме про ті перспективи, якими нам і Заходу (не тільки Вашингтону) найближчими днями почнуть морочити голову. У принципі, вже починають. Не відкрию нікому страшної таємниці, але інформаційну війну ми постійно програємо. Так, у нас немає таких людських і фінансових ресурсів, як у противника. Про це військові пишуть відкрито і більш зло і докладно в наших закритих маленьких групах опору. Гаразд, переходимо до справи. Чим нас будуть лякати найближчим часом.

Отже, Путін в Індії обіцяє захопити за будь-яку ціну і будь-яким способом «Донбас і Новоросію». Що входить до другого пункту, ніхто не знає, а конкретизувати вони не будуть. Зрозуміло, що це Запорізька і Херсонська області. Плюс – будь-який шматочок, де вийде. Та й не потрібна їм конкретика, так страшніше звучить.

Далі, пропагандисти Кремля вже обіцяють потужний зимовий наступ на Чернігів і Харків. Напевно, у своїх мріях вони вже захоплюють ці обласні центри. А ось прямо завтра після взяття Покровська і Мирнограда потужним ривком обіцяють наступати на Дніпро. Чи вистачить сил на потужний ривок? Пропагандисти запевняють, що наш фронт вже провалюється і залишилося зовсім небагато дотиснути. Вони так з 2022 року обіцяють, до речі, іноді відволікаючись на «жести доброї волі».

При тому, що ці ж російські військові кореспонденти сміються вголос і спростовують заяви власного командування про взяття того ж Куп'янська. Прямим текстом пишуть, що показово. Просувань немає, Куп'янськ не взяли, командування бреше. Але ось зараз як підемо на Харків і Чернігів! Як ці речі вміщаються в одній голові і не викликають вибуху від протиріч – не знаю. Напевно, цьому потрібно довго вчитися або володіти вродженим даром.

Переходимо до реальності. Вільних сил і резервів для великого наступу на Чернігів у них немає. І взяти ніде на новий напрямок на Півночі. Якщо з'являється можливість туди щось підкинути – кидають на Сумщину і Вовчанськ. Або на Куп'янськ. На цих трьох ділянках постійно не вистачає сил для вирішення навіть тактичних завдань, не кажучи вже про Чернігів. Це ж стосується і міфічного «потужного зимового наступу на Харків». Він уже триває. Дуже давно. Перетворившись на нескінченні бої навколо Вовчанська. Почати щось нове і потужне вони там не зможуть.

Закінчуємо найболючішим для нас питанням. До обіцянки рушити на Дніпро після взяття Покровська. По-перше, Покровськ ще потрібно взяти. Так, ситуація там постійно коливається між «погано» і «дуже погано». Це правда. Як не крути, ми занадто запустили цю хворобу свого часу і навіть надзусилля елітних підрозділів та певні успіхи не допомогли очистити місто. Бої за райони, що залишилися під нашим контролем, можуть тривати скільки завгодно довго. І заходи наших груп досить глибоко – теж щоденна реальність. Як і вдалі локальні операції ряду підрозділів ЗСУ навколо міста. Проте, там важко і можливо все – це війна. Але!

У цьому випадку все угруповання буде наступати на північ і північний схід. Щоб вийти до Краматорської агломерації. Тому що при всіх ІПСО і пропаганді, в штабах армій і нижче там сидять реалісти. Які розуміють, що є дуже складне пріоритетне завдання – захоплення Донецької області. Наскільки реально це зробити? Штурми у лоб Слов'янська або Краматорська точно безглузді. Оточити агломерацію такого розміру – дуже важке завдання. Ну, який тут похід на Дніпро, не смішіть. Так що за будь-якого розвитку подій нас чекають цієї зими важкі бої за Донецьку область. Це у реальності. Ну, а пропагандисти будуть брати Дніпро і Харків з Черніговом. Головне – не плутати реальність і пропаганду.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія наступ фронт військові путін війна

