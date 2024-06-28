Головна Думки вголос Віктор Каспрук
search button user button menu button
Віктор Каспрук Політолог, політичний аналітик, журналіст-міжнародник

Війна між Північною і Південною Кореєю є останнім шансом Путіна

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Після відвідин Путіна Пхеньяну, Північна Корея стала ще більшим джерелом дестабілізації у регіоні
фото: росЗМІ

Питання тільки у тому, чи наважиться на подібну авантюру Кім Чен Ин?

Про візит Путіна до Північної Кореї було так багато написано, що здавалося усі аспекти цього політичного вояжу були розглянуті. Проте за лаштунками пишної зустрічі двох диктаторів проглядається ще один важливий момент. Після відвідин Путіна Пхеньяну, Північна Корея стала ще більшим джерелом дестабілізації у регіоні. До кінця й досі не зрозуміло, про що насправді домовилися Путін і Кім Чен Ин. На що, крім постачання снарядів і ракет з КНДР, сьогодні розраховує Москва.

Одним із варіантів «інтернаціональної допомоги» Північної Кореї Російській Федерації може стати надсилання північнокорейських солдатів на фронти російсько-української війни. Мова про таку «допомогу» велася. Питання тільки у тому, чи наважиться на подібну авантюру Кім Чен Ин?

Адже не дивлячись на всю його політичну відмороженість, він не може не розуміти, що перекидання військових за більше, як 10 тисяч кілометрів від КНДР, справа ризикована з усіх сторін. Якщо Кім надішле 1 мільйон північнокорейських солдат, про що мріють у Москві, то з чим він тоді залишиться сам?

Адже армія північнокорейського диктатора нині налічує 1,28 мільйона чоловік. А ще 600 тисяч знаходяться у резерві. Припустимо, Москві вдасться умовити Кім Чен Ина на самогубний для нього крок. Але як перевести таку кількість осіб на величезну відстань через територію Російської Федерації? Не говорячи вже про те, хто буде забезпечувати харчування величезної кількості людей.

Припустимо, що Кремлю вдасться знайти десь стільки товарних вагонів. Проте яким чином у дійсності це може відбуватися не розуміє ніхто з новоспечених «стратегічних союзників». Скільки часу відбуватиметься переміщення цієї північнокорейської орди, і навіть де знайти достатньо питної води, щоб ці майбутні «вояки» не віддали кінці задовго до того, як незаконно потраплять на українські землі.

Це тільки один з аспектів можливих домовленостей Путіна і Кім Чен Ина. Інший, і не менш важливий, це згода північнокорейського диктатора спровокувати новий конфлікт з Південною Кореєю. Зрозуміло, що для Кім Чен Ина це дуже ризикований крок. І Путіну, для того, щоб той на нього наважився, потрібно запропонувати Кіму щось таке, щоб він від такої пропозиції відмовитися не міг.

Кремлю потрібно організувати ще декілька вогнищ світової нестабільності, аби відвернути увагу Сполучених Штатів і об’єднаної Європи від злочинної війни Росії в Україні. Тут потрібно пригадати, що Москві вдалося спровокувати ХАМАС для нападу на Ізраїль. Що дійсно відволікло увагу світової спільноти від України, і, значною мірою, перемкнуло її увагу на регіон Близького Сходу.

Однак повністю Путіну не вдалося досягти своїх цілей. Далі він зробив спробу збурити задавнений конфлікт на Балканах, але тут у нього не вийшло. Тому на цей час розв’язання війни між Північною і Південною Кореєю є останнім шансом Путіна.

Російський диктатор переконав головного північнокорейця, що війна Путіна в Україні в інтересах Північної Кореї. Тепер його головне завдання переконати Кім Чен Ина у тому, що й війна між КНДР і Південною Кореєю в інтересах Пхеньяну. Можливо, за цю геополітичну послугу Росії Кім вимагатиме передати йому ще більше сучасних ядерних технологій, але загнаний у глухий кут Путін здатен піти на все, щоб тільки добитися свого в Україні.

Війна між двома Кореями може початися з того, що КНДР зі своєї території розпочне артилерійські обстріли Південної Кореї. Зрозуміло, що Сеул змушений буде відповідати на подібну агресію. У такому випадку Північна Корея продовжуватиме збільшувати ескалацію, одночасно тестуючи при цьому реакцію Сполучених Штатів і їхніх союзників по НАТО.

Та для Москви важливо, щоб війська КНДР перейшли на територію Південної Кореї, бо лише у такому разі там можуть сподіватися, що цей конфлікт не згасне, не дійшовши до необхідного Кремлю рівня напруженості.

Тут все залежатиме від того наскільки сам Кім Чен Ин готовий переходити Рубікон неповернення. Адже взаємні обстріли територій ще не можна вважати повноцінною війною. І завжди залишається шанс відкотити взаємну ескалацію до минулого рівня – «не війни, ні миру». Але якщо ескалування досягне наступного рівня, то буде дуже сумнівно, що воно не матиме трагічного для обох сторін продовження.

Такий широкомасштабний конфлікт між Північною і Південною Кореєю необхідний Путіну саме зараз, а не тоді, коли Кім Чен Ин визріє до його початку. Тому, ймовірно, саме зараз між Москвою і Пхеньяном відбуваються таємні торги щодо часу і можливості розпочати широкомасштабну війну між КНДР і Південною Кореєю.

Єдиним плюсом у ситуації, котра об’єктивно складається, є те, що на сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпін не зацікавлений у тому, щоб його два політичні васали – Путін і Кім Чен Ин – затіяли без благословення Пекіну свою самостійну ризиковану гру, яка здатна ще більше похитнути й без того напруженні взаємини КНР з колективним Заходом.

Китай вже декілька разів стримував Росію від застосування ядерної зброї у війні з Україною. І також важливо, яке остаточне рішення приймуть в Пекіні щодо зростання ескалації між КНДР і Південною Кореєю.

Очевидно, що Сі Цзіньпіну не потрібна війна на своєму задньому дворі, яким для Китаю є Північна Корея. Хоча якщо Путін і Кім Чен Ин продовжуватимуть намагатися й далі вийти з-під контролю Пекіна, не можна виключати, що це трагічним чином може вплинути на подальшу долю цих тоталітарних диктаторів.

Китай завжди прагматично діяв щодо своїх союзників. Але коли ці союзники перетворилися на його васалів, то він не буде панькатися з тими, хто порушує негласні домовленості, чи починає без узгодження або дозволу свою самостійну геополітичну гру.

Так що чи буде, чи ні війна між Північною і Південною Кореєю тепер залежатиме від того, наскільки Сі Цзіньпін бачитиме у ній сенс. Поки що такий сенс для Пекіну явно не проглядається.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін Північна Корея Сі Цзіньпін конфлікт Китай Південна Корея росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Селідівська військова адміністрація показала наслідки ранкового обстрілу
Росія скинула авіабомбу на Селидове, пошкоджені будинки та будівля ДСНС
26 червня, 08:30
Росія, схоже, оголосила Європі війну без правил
Студенти, священники та іноагенти. Як таємна армія Путіна намагається посіяти хаос в Європі
24 червня, 21:30
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення
Правоохоронці затримали «крота» ФСБ, який шпигував на українсько-білоруському кордоні
24 червня, 11:17
Повідомляється, що Дмитрієв нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник
ЗСУ на війні ліквідували ексдепутата від партії Путіна (фото)
17 червня, 22:06
16 червня російські війська продовжували обмежені наступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей
Окупанти найближчим часом можуть активізуватися на ще одному напрямку – ISW
17 червня, 07:43
Салліван пояснив, чи може Трамп розірвати безпекову угоду між Україною та США
Трамп може розірвати безпекову угоду України зі США? Білий дім відповів
16 червня, 14:20
Від отриманих поранень і тортур серце Олега зупинилось на 36-му році життя. Його прах був розвіяний побратимами над Дніпром
Столичному ліцею присвоїли імʼя легендарного комбата-азовця Олега Мудрака
13 червня, 19:13
Росіяни пошкодили своїм ударом 70 гаражів та 22 автівки
Росія скинула три керовані авіабомби на Харків: з'явилися фото наслідків
10 червня, 20:49
Південна Корея запровадить додаткові санкції проти чотирьох кораблів, п'яти організацій і восьми осіб, причетних до передачі зброї і нафти між Росією і Північною Кореєю
Південна Корея розгляне питання про постачання зброї Україні – ЗМІ
20 червня, 14:20

Віктор Каспрук

Війна між Північною і Південною Кореєю є останнім шансом Путіна
Війна між Північною і Південною Кореєю є останнім шансом Путіна
Чи стане Трамп рятівником для Путіна і які ризики для України
Чи стане Трамп рятівником для Путіна і які ризики для України
Війна в Україні. Китай хоче обдурити світ своїм планом «мирного врегулювання»
Війна в Україні. Китай хоче обдурити світ своїм планом «мирного врегулювання»
Путін проти світу: як Захід повинен змінити підхід до України
Путін проти світу: як Захід повинен змінити підхід до України
Куди тягне Росію диктатор Путін?
Куди тягне Росію диктатор Путін?
Смерть президента Ібрагіма Раїсі може змінити в Ірані все
Смерть президента Ібрагіма Раїсі може змінити в Ірані все

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ
63K
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
18K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
4836
Росія вигадала цинічний спосіб, щоб вигнати мігрантів із країни
3433
Росія нарощує виробництво зброї: британські експерти підказали, як діяти
3230
РФ завезла до заповідника «Асканія-Нова» сотні росіян: Нацспротив пояснив у чому небезпека

Новини

Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Сьогодні, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Сьогодні, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Сьогодні, 07:49
РФ не вважає доцільною широкомасштабну операцію з наступу на Костянтинівку – ISW
Сьогодні, 07:10
Чи відправить Франція своїх солдат в Україну: що перед виборами кажуть праві і ліві
Сьогодні, 05:00
У Монголії триває голосування на парламентських виборах
Сьогодні, 04:19

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua