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Використання активів РФ для закупівлі озброєння Україні: Боррель розробив новий механізм

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Використання активів РФ для закупівлі озброєння Україні: Боррель розробив новий механізм
Боррель заявив, що у ЄС створили механізм обходу вето на закупівлю зброї за рахунок активів РФ
фото із відкритих джерел

Financial Times: ЄС винайшов юридичну лазівку, щоб обійти вето Угорщини на підтримку України

Євросоюз розробив механізм, який дозволяє обійти угорське вето на закупівлю озброєнь для України за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив газеті Financial Times верховний представник об'єднання із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він заявив, що Будапешт, який відхилив пропозицію про використання активів Росії, «не повинен брати участь у прийнятті рішення про (їх – «Главком») використання».

Обхід Будапешта може також усунути перешкоду, яка може ускладнити зусилля G7 по залученню кредиту в розмірі $ 50 млрд. Він має бути погашений за рахунок майбутніх надходжень. Таке рішення було ухвалене лідерами на саміті в Італії на початку цього місяця.

Боррель назвав механізм обходу вето «складним, як будь-яке юридичне рішення», але вважав його «робочим». За даними Financial Times, глави МЗС країн Євросоюзу обговорять схему 24 червня.

Нагадаємо, близько 260 млрд євро коштів російського центрального банку заморожено в усьому світі, більшість із них у ЄС. Фонди генерують 2,5-3,5 млрд євро прибутку на рік, який, за словами ЄС, не є заборгованістю перед Росією за контрактом і тому є надприбутком. Ідея, яку підтримують Сполучені Штати, полягає в тому, щоб використати цей прибуток як постійний потік доходу для обслуговування великої позики в розмірі 50 млрд доларів. Росія каже, що будь-яке перенаправлення прибутків від її заморожених коштів буде рівнозначно крадіжці.

Угорщина вже давно виступає проти того, щоб ЄС колективно надавав військову підтримку Україні. Будапешт також блокує сім інших рішень, пов'язаних з озброєнням Києва, на суму близько 6,6 млрд євро.

Країни Великої сімки та Європейський Союз розглядають, як використати прибутки, отримані від російських активів, знерухомлених на Заході, щоб надати Україні великий авансовий кредит і забезпечити фінансування України на 2025 рік. Прем'єрка Італії Джорджі Мелоні заявила, що країни «Великої сімки» дійшли згоди щодо видачі Україні кредиту в розмірі $50 млрд. За її словами, кошти передадуть Києву за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

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Теги: Боррель Європейський союз озброєння фінансування Угорщина гроші Будапешт кредит росія

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