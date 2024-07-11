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Після саміту НАТО ще одна країна-союзниця дає гроші для допомоги Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Після саміту НАТО ще одна країна-союзниця дає гроші для допомоги Україні
Володимир Зеленський та Джастін Трюдо запланували зустрітись
фото: Adrian Wyld

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на $367 млн

Уряд Канади має намір направити Україні новий пакет військової допомоги на суму 500 млн канадських доларів ($367 млн). Про це пише місцева газета National Post. За її інформацією, про це має оголосити прем'єр-міністр Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вашингтоні. Крім того, політик особисто зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

«Канада надасть Україні ще 500 млн доларів військової допомоги, оскільки прем'єр-міністр Джастін Трюдо має намір провести зустріч віч-на-віч з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія», – йдеться у публікації.

Як зазначають журналісти, Трюдо був рішучий у розмовах із союзниками по НАТО щодо необхідності залишатися рішучою у їхній підтримці, оскільки спустошена війною країна займає перше місце на триденному саміті. Політик також стикався з тиском з боку американських політиків, які публічно критикували Канаду за невиконання зобов'язань щодо витрат на оборону.

National Post нагадує, що з 2014 року оборонний бюджет Канади зріс більш ніж на 57% і цього року оцінюється в $29,9 мільярда.

Раніше стало відомо, що Нідерланди виділять 20 мільйонів євро до спільного фонду нової коаліції дронів. Це дозволить поставити на Україну  мільйон ударних дронів.

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Теги: міністр Канада Міноборони гроші Джастін Трюдо озброєння

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