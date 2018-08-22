Скільки відсотків громадян України мають отримувати субсидію?

Цього літа документи на субсидії подали менше людей, ніж навесні

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Есть старый анекдот про то, как женился мужчина на девушке из многодетной семьи, а она умерла. Люблю черный юмор, он помогает примириться с реальностью. Так вот, мужчина из анекдота был приверженцем одного религиозного течения и поступил, как написано – после смерти жены, которая была старшей сестрой ив семье, женился на средней. Но через год умерла и она. Что поделать – в Писании этот вариант учтен и женился он на младшей. А через год приходит к теще, которую давно естественно называет мамой и говорит – «Мама, вы будете смеяться, но она тоже умерла». Все, циничные люди посмеялись, перед тонкими ранимыми натурами я за грубый юмор приношу извинения. Переходим к сути? Мама, вы будете смеяться, но у нас снова зрада. И снова с субсидиями. Снова всем не хватает. В первую очередь тем, кто уехал на моря в отпуск и не подал заявки. Не важно – море, отпуск, не подал. Ключевое слово – субсидий дают меньше. Тут как с кабачковой икрой – для яркости впечатлений используем только ключевое слово – икра. Жрет банками? Значит, куркуль!

Вернемся к субсидиям и зраде. Этим летом документы на субсидии подали меньше людей, чем весной. И меньше, чем осенью. И меньше, чем зимой. Как и прошлым летом, народ в отпусках. Все очень просто. Но адептам зрады достаточно слова – меньше. Все пропало, тотальное зубожиння, субсидий меньше, мы все умрем. И как говорит бывший министр ЖКХ правительства Тимошенко Алексей Кучеренко – мы будем должны за коммуналку и нас Порошенко выбросит на снег умирать, чтобы выполнить свою часть сделки с «золотым миллиардом». Без шуток – он год или два назад в эфире у Портникова мне вот этот бред излагал. Хватает больных людей у Юлии Владимировны. Думаю, и сегодня они своего не упустят. Субсидии отменяют, мы все умрем и всемирный массонский заговор против нас. Ребята, ну может хватит уже бреда, а? Пусть неадекватного Кучеренко лечат в партийных структурах, прочих зрадофилов другие санитары, а нам от реальности лучше не отрываться.

Итак, субсидии выписывают всем, кто нуждается. И всем, кто подает соответствующие документы. Летом подают меньше, потому что зубожиння отпуска не отменяет. Осенью наверстают. И, да, это не финишный результат. Мы должны за счет роста зарплат выйтина ситуацию, когда субсидии будут нужны процентам пятнадцать населения. Остальные будут зарабатывать достаточно, чтобы обходиться. Тут вопрос не к правительству, а больше к бизнесу и Верховной Раде, конечно. А разгонять зраду на ровном месте хватит. Задолбали уже, вам никто кроме депрессивных ребят и профессиональных юльков не верит. Просто потому что вас уже знают. И если не бьют при встрече, то не потому что не заслужили, а просто лето. Жарко. Лень оформлять документы на субсидию и бить негодяев. Вот осенью, тогда конечно…

Джерело: site.ua

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